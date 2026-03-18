La vacance du directeur général de Lululemon inquiète les investisseurs alors qu'un vétéran de Levi's est nommé au conseil d'administration

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La nomination de Chip Bergh, vétéran de Levi's, au conseil d'administration de Lululemon

LULU.O n'a guère rassuré les investisseurs de Wall Street qui attendent toujours un directeur général permanent pour réparer la marque et naviguer dans une bataille de procuration avec le fondateur Chip Wilson.

La société, qui a prévu des ventes et des bénéfices mitigés pour 2026 mardi, a nommé Bergh à un moment où Wilson a parlé d'un remaniement et a soulevé des préoccupations au sujet de certains administrateurs, y compris l'administrateur principal David Mussafer.

Bergh, qui a dirigé le fabricant de denim pendant plus de 12 ans, se présentera à l'élection lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Lululemon à la place de Mussafer, a déclaré la société d'athlétisme mardi, ajoutant qu'une "recherche solide" pour un nouveau directeur général était toujours en cours après le départ de l'ancien patron Calvin McDonald au début de l'année.

" Jusqu'à ce qu'un directeur général crédible soit en place pour réinitialiser la stratégie, la conception organisationnelle et la responsabilité (en particulier en Amérique du Nord), les investisseurs doivent garder espoir", a déclaré Randal Konik, analyste chez Jefferies.

Les actions de Lululemon étaient en baisse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse mercredi. Les actions de la société ont perdu près des deux tiers de leur valeur au cours des deux dernières années, les erreurs de conception et le manque de fraîcheur de la marque ayant entraîné des pertes de parts de marché et, en fin de compte, le départ du directeur général McDonald.

Wilson, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, est l'un des plus gros actionnaires indépendants de Lululemon, avec une participation de 4,27 %, et a nommé l'année dernière trois administrateurs indépendants - Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg - au conseil d'administration.

"Bergh... serait un candidat solide pour le poste de direction de Lululemon (s'il était intéressé). Il possède une solide expérience en la matière, d'autant plus que Levi's a acquis Beyond Yoga, un concurrent de Lululemon, en 2021", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Lululemon se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 12,53, tandis que Gap GAP.N se négocie à 10,02 et American Eagle AEO.N à 9,71, selon les données de LSEG.

L'investisseur activiste Elliott Management a également fait pression sur la société en proposant l'ancienne directrice financière de Ralph Lauren, Jane Nielsen, comme candidate au poste de directeur général. Elliott n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.