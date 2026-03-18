 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La vacance du directeur général de Lululemon inquiète les investisseurs alors qu'un vétéran de Levi's est nommé au conseil d'administration
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La nomination de Chip Bergh, vétéran de Levi's, au conseil d'administration de Lululemon

LULU.O n'a guère rassuré les investisseurs de Wall Street qui attendent toujours un directeur général permanent pour réparer la marque et naviguer dans une bataille de procuration avec le fondateur Chip Wilson.

La société, qui a prévu des ventes et des bénéfices mitigés pour 2026 mardi, a nommé Bergh à un moment où Wilson a parlé d'un remaniement et a soulevé des préoccupations au sujet de certains administrateurs, y compris l'administrateur principal David Mussafer.

Bergh, qui a dirigé le fabricant de denim pendant plus de 12 ans, se présentera à l'élection lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Lululemon à la place de Mussafer, a déclaré la société d'athlétisme mardi, ajoutant qu'une "recherche solide" pour un nouveau directeur général était toujours en cours après le départ de l'ancien patron Calvin McDonald au début de l'année.

" Jusqu'à ce qu'un directeur général crédible soit en place pour réinitialiser la stratégie, la conception organisationnelle et la responsabilité (en particulier en Amérique du Nord), les investisseurs doivent garder espoir", a déclaré Randal Konik, analyste chez Jefferies.

Les actions de Lululemon étaient en baisse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse mercredi. Les actions de la société ont perdu près des deux tiers de leur valeur au cours des deux dernières années, les erreurs de conception et le manque de fraîcheur de la marque ayant entraîné des pertes de parts de marché et, en fin de compte, le départ du directeur général McDonald.

Wilson, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, est l'un des plus gros actionnaires indépendants de Lululemon, avec une participation de 4,27 %, et a nommé l'année dernière trois administrateurs indépendants - Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg - au conseil d'administration.

"Bergh... serait un candidat solide pour le poste de direction de Lululemon (s'il était intéressé). Il possède une solide expérience en la matière, d'autant plus que Levi's a acquis Beyond Yoga, un concurrent de Lululemon, en 2021", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Lululemon se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 12,53, tandis que Gap GAP.N se négocie à 10,02 et American Eagle AEO.N à 9,71, selon les données de LSEG.

L'investisseur activiste Elliott Management a également fait pression sur la société en proposant l'ancienne directrice financière de Ralph Lauren, Jane Nielsen, comme candidate au poste de directeur général. Elliott n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
17,535 USD NYSE +0,75%
LEVI STRAUSS RG-A
18,670 USD NYSE +0,78%
LULULEMON ATHL
159,2700 USD NASDAQ -0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers dans les décombres de l'hôpital pour toxicomane touché par des frappes pakistanaises à Kaboul, le 17 mars 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Bombardement sur un hôpital de Kaboul: préparation des funérailles, lourd bilan, confirme une ONG
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:47 

    L’Afghanistan se prépare mercredi à tenir des funérailles collectives pour certaines des victimes du bombardement pakistanais sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul, une ONG internationale confirmant un bilan de "centaines de morts et blessés". Sur une colline ... Lire la suite

  • Andrea Orcel, DG d'Unicredit, après une assemblée annuelle de la Confindustria à Rome
    UniCredit n'exclut pas une offre améliorée sur Commerzbank
    information fournie par Reuters 18.03.2026 11:46 

    Le directeur général d'UniCredit Andrea ‌Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les ​conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions. UniCredit a lancé lundi une ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron le 17 mars 2026 lors d'un conseil de défense à l'Elysée, à Paris ( POOL / Benoit Tessier )
    Macron va dévoiler le nom du futur porte-avions français
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:37 

    Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes: Emmanuel Macron se rend mercredi à Indre, près de Nantes, où il va dévoiler le nom du futur porte-avions français dont la construction vient d'être lancée. Le chef de l'Etat est attendu ... Lire la suite

  • Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    information fournie par AFP Video 18.03.2026 11:25 

    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, a déclaré le président américain Donald Trump, lors d'un déjeuner des Amis de l'Irlande au Capitole aux côtés du Premier ministre irlandais Micheál Martin, à Washington.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank