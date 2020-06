Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie lève les restrictions et rouvre ses restaurants et parcs Reuters • 01/06/2020 à 09:42









(.) ANKARA, 1er juin (Reuters) - La Turquie rouvre lundi ses restaurants, cafés et parcs et lève les restrictions sur les déplacements interurbains, le pays assouplissant les restrictions face à la crise sanitaire. Selon les autorités sanitaires, l'épidémie du coronavirus est désormais sous contrôle après avoir fait plus de 4.500 morts et infecté plus de 160.000 personnes dans le pays. La levée des mesures implique également la réouverture des gymnases, piscines, plages, bibliothèques et musées, ainsi que des crèches et des jardins d'enfants. Les restrictions sur les déplacements des personnes de plus de 65 ans et de moins de 18 ans restent toutefois en vigueur. (Ece Toksabay version française Diana Mandiá, édité par Henri-Pierre André)

