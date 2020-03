Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie dit avoir détruit des dizaines de cibles syriennes Reuters • 01/03/2020 à 15:07









(Actualisé avec déclarations de la Turquie, répète signature) ISTANBUL/BEYROUTH, 1er mars (Reuters) - La Turquie a affirmé dimanche avoir détruit plus de 100 chars, des systèmes de défense antiaérienne et deux avions de combat appartenant à l'armée syrienne dans le cadre des représailles à la mort de 33 soldats turcs dans un raid mené jeudi par Damas. Depuis le 27 février, a déclaré le ministre de la Défense Hulusi Akar, dans le cadre d'une opération baptisée "bouclier de printemps", la Turquie a détruit un drone, huit hélicoptères, 103 chars, 72 obusiers, des lance-roquettes et six systèmes de défense anti-aérienne. Il a ajouté que 2.212 membres des forces syriennes avaient été "neutralisés", terme généralement utilisé pour signifier tué, blessé ou capturé. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a dénombré de son côté 74 morts dans les rangs des forces syriennes depuis la même date. Le ministère turc de la Défense a ajouté que l'armée turque avait abattu deux avions de combat syriens dimanche au-dessus de la province d'Idlib. Les Syriens ont abattu un drone turc, a-t-il également précisé. Les pilotes syriens ont pu s'éjecter en parachute et se portent bien, écrit l'agence de presse officielle syrienne Sana, sans autres détails. L'armée syrienne a parallèlement annoncé dimanche la fermeture aux avions et drones de tout l'espace aérien au-dessus du nord-ouest du pays, région tenue en partie par la rébellion avec le soutien de la Turquie. "Tout aéronef qui violera notre espace aérien sera considéré comme un aéronef ennemi qui doit être abattu", a rapporté l'agence Sana, citant une source militaire. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont mis d'accord sur un ensemble de mesures pour créer un climat favorable à la recherche d'une solution dans la crise, selon Ankara. Un haut responsable turc a déclaré que les présidents Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine devraient se rencontrer jeudi à Moscou, afin d'annoncer un nouvel accord sur Idlib. (Ali Kucukgocmen, Ellen Francis, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.