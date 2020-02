Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie dénonce "l'islamophobie primitive" de Macron Reuters • 19/02/2020 à 16:12









PARIS, 19 février (Reuters) - Le président du parlement turc Mustafa Sentop a dénoncé mercredi "l'islamophobie primitive" d'Emmanuel Macron au lendemain de la présentation par le chef de l'Etat français des premières mesures de sa stratégie de lutte contre "le séparatisme islamiste". "Les explications de M. Macron, président de la République française qui perturbe la paix au Sahel et en Libye et engendre le chaos au monde musulman et procureur d'armes pour Hafter, annonçant qu'il va lutter contre le séparatisme islamiste est signe d'une islamophobie primitive", écrit Mustafa Sentop sur son compte Twitter. "La France devrait faire face à son passé raciste et plein de massacres, au lieu d'inventer un ennemi imaginaire comme 'le séparatisme islamiste'", ajoute-t-il dans ce message rédigé en français. Lors d'un discours à Mulhouse (Haut-Rhin), Emmanuel Macron a annoncé mardi la fin progressive du système d'"imams détachés" envoyés par la Turquie, le Maroc et l'Algérie ainsi que la suppression dès la rentrée 2020 du dispositif d'enseignement de langue et de culture d'origine (Elco). Paris, qui y voit un vecteur de "séparatisme" au sein de la République, a proposé aux neuf pays concernés par Elco de basculer sur le dispositif des enseignements internationaux en langue étrangère - tous ont accepté, à l'exception de la Turquie . A moins d'un mois des élections municipales, la question du communautarisme est mise en avant par plusieurs partis de l'opposition en France, des Républicains (LR) au Rassemblement national (RN), qui accuse notamment Emmanuel Macron de faire preuve de laxisme dans le domaine du régalien. (Marine Pennetier, édité par Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.