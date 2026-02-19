La Turquie déclare illégales les activités de la Grèce et de Chevron au large de la Crète

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Turquie a déclaré jeudi qu'elle s'opposait aux "activités unilatérales" de la Grèce dans les champs énergétiques au sud de la Crète avec un consortium dirigé par la major américaine Chevron CVX.N , estimant qu'il s'agissait d'une violation du droit international et des relations de bon voisinage.

Athènes a répondu que ses politiques respectaient le droit international.

Le consortium dirigé par Chevron a signé des accords de bail exclusifs lundi pour rechercher du gaz naturel au large du sud de la Grèce, renforçant ainsi la présence américaine en Méditerranée orientale.

"Nous nous opposons à cette activité illégale, qui est tentée en violation du protocole d'accord de 2019 sur la juridiction maritime entre la Libye et notre pays", a déclaré le ministère turc de la défense lors d'un point de presse.

Il a déclaré que l'activité, bien qu'elle n'ait pas d'impact direct sur le plateau continental de la Turquie, violait également la juridiction maritime de la Libye qui a été déclarée aux Nations Unies en mai de l'année dernière.

"Nous continuons à apporter le soutien nécessaire aux autorités libyennes pour qu'elles prennent des mesures contre ces activités unilatérales et illégales de la Grèce", a déclaré le ministère.

Un accord signé en 2019 par la Turquie et la Libye fixe les frontières maritimes en mer Méditerranée. Il a été rejeté par la Grèce car il ne tenait pas compte de la présence de l'île grecque de Crète entre les côtes de la Turquie et de la Libye. L'accord avec Chevron double la superficie maritime grecque disponible pour l'exploration et est le deuxième en quelques mois impliquant une major américaine de l'énergie, alors que l'Union européenne cherche à supprimer progressivement les approvisionnements en provenance de Russie et que les États-Unis cherchent à les remplacer.

Interrogé sur les objections turques plus tard dans la journée de jeudi, le porte-parole du gouvernement grec, Pavlos Marinakis, a déclaré lors d'un point de presse qu'Athènes menait une "politique active" et "exerçait ses droits conformément au droit international et respectait ce dernier avec fermeté - et je pense que personne ne remet cela en question, point final"

Chevron n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La Turquie et la Grèce, pays voisins et membres de l'Otan, sont en désaccord sur une série de questions depuis des décennies, principalement sur les frontières et les droits maritimes dans la mer Égée, une zone dont on pense généralement qu'elle recèle des ressources énergétiques et qui a des implications importantes pour l'espace aérien et l'activité militaire.

Une déclaration de 2023 sur les relations amicales a provoqué un dégel entre les deux parties et les dirigeants ont exprimé leur désir d'aborder les questions en suspens.