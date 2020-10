Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La trêve dans le Haut-Karabakh à l'épreuve de nouveaux combats Reuters • 20/10/2020 à 11:50









* Les deux camps font état de nouveaux affrontements * Le Conseil de sécurité de l'Onu discute du conflit * Le nouvel accord de cessez-le-feu à peu d'impact par Nvard Hovhannisyan et Nailia Bagirova EREVAN/BAKOU, 20 octobre (Reuters) - De nouveaux affrontements mardi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh ont fragilisé un peu plus le nouvel accord de cessez-le-feu conclu samedi dernier entre les deux pays. Les responsables du Haut-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens de souche, ont fait état de nouveaux tirs d'artillerie et ont noté que les combats étaient particulièrement intenses dans les zones sud de la zone de conflit. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a également signalé des combats dans plusieurs secteurs, y compris dans la zone contestée près de la ligne de front qui sépare les deux camps. La première trêve, négociée par la Russie une semaine plus tôt, tout comme l'accord de samedi, semblent avoir peu d'effet sur le terrain où les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité de la reprise des hostilités. Les autorités azerbaïdjanaises, qui ne divulguent pas leurs pertes militaires, ont fait état de 61 morts et 282 blessés parmi les civils depuis la reprise des combats le 27 septembre. Les autorités du Haut-Karabakh parlent, elles, de 729 soldats et de 37 civils tués. MISSION D'OBSERVATION Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, a déclaré que le Conseil avait discuté lundi du conflit. Interrogé sur la possibilité que des observateurs de l'Onu se rendent dans la région, il a indiqué qu'un mandat du Conseil serait nécessaire pour cela. "Ce n'est pas un processus rapide", a-t-il noté, cité par l'agence de presse russe Tass. Il a par ailleurs laissé entendre qu'une éventuelle mission d'observation pourrait également impliquer l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui conduit la médiation sur ce conflit via le "groupe de Minsk" (France, Russie et Etats-Unis). La Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan, estime pour sa part que la médiation du groupe de Minsk a échoué et qu'il revient à Ankara de jouer un rôle dans la recherche de la paix, conformément au souhait de Bakou. L'Azerbaïdjan réclame le retrait des Arméniens du Haut-Karabakh, une demande rejetée par Erevan qui accuse Bakou de vouloir s'emparer de ses terres. Les nouveaux combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont les plus violents depuis l'accord de cessez-le-feu conclu en 1994, qui a mis fin à une guerre ayant fait au moins 30.000 morts. Leur reprise fait craindre que le conflit ne se transforme en guerre plus vaste impliquant la Turquie, proche de Bakou, et la Russie, liée à Erevan par un accord de défense. La région est en outre traversée d'oléoducs essentiels à l'approvisionnement des marchés mondiaux du pétrole et du gaz. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Tensions au Haut-Karabakh https://tmsnrt.rs/30GEXJd ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Margarita Antidze à Tbilissi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

