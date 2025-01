La trésorerie des TPE/PME s'est dégradée en 2024 (Axonaut)

(AOF) - La santé financière des très petites et moyennes entreprises continue de se dégrader : c’est la conclusion de l’Observatoire de la trésorerie des TPE et PME d’Axonaut, plateforme dédiée à la gestion des TPE et PME. En 2024, une TPE moyenne disposait de 16 783 euros de trésorerie sur son compte professionnel, tout en devant faire face à 29 578 euros de factures impayées. Par rapport à 2023, les impayés ont augmenté de 7 %, tandis que la trésorerie a diminué de 9 %, souligne Axonaut jugeant cette tendance "préoccupante".

Depuis 2022, "une double dynamique s'installe", précise Axonaut : "une baisse continue de la trésorerie et une progression des impayés". La société précise que le changement entre 2022 et 2023 a été "particulièrement marqué, avec une hausse de 59 % des impayés et une chute de 21 % de la trésorerie".