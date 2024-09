La trésorerie des PME/TPE se tend au deuxième trimestre (Axonaut)

(AOF) - "Le bilan est tendu". C’est ce qu’affirme Axonaut, éditeur de solutions de gestion à destination des TPE/PME, en tête de sa dernière étude sur la trésorerie des TPE et PME françaises au deuxième trimestre. Globalement, les impayés augmentent de 16 % (32 034 euros au deuxième trimestre contre 27 597 euros au premier) et la trésorerie baisse de 12 % (16 260 euros contre 8 559 euros). L'étude a été réalisée sur 3 5001 entreprises françaises, ayant entre 1 et 50 salariés, utilisatrices de son logiciel de gestion.

"Bien qu'une diminution moyenne de trésorerie de seulement 2 300 euros puisse sembler minime, lorsqu'elle est accompagnée d'une hausse significative des impayés, l'écart entre la trésorerie théorique et les fonds réellement disponibles devient préoccupant", souligne l'éditeur de logiciels.

"En août 2024, le secteur du BTP a été le plus durement touché par les impayés, avec une moyenne d'impayés atteignant 60 500 euros, tandis que la trésorerie disponible s'élève à seulement 15 800 euros", précise Axonaut, alors que le secteur de l'informatique "est le moins affecté, avec une trésorerie moyenne de 22 380 euros, représentant 50 % de leurs fonds disponibles, malgré des impayés s'élevant à 22 240 euros".

"Les TPE/PME françaises restent dans une situation particulièrement tendue par rapport à 2022", conclut Axonaut.