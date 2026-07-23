La transparence et l'indépendance du plus grand réseau électrique américain sont au centre des débats alors que la FERC envisage des réformes majeures

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* PJM est confronté à des pénuries d'électricité et à une flambée des prix

* Parmi les propositions figure l'obligation de rendre publiques davantage de décisions du conseil d'administration

* La FERC envisage d'accorder davantage de pouvoir de décision aux États

par Laila Kearney

Les responsables américains de l’énergie ont plaidé jeudi en faveur d’une plus grande indépendance et d’une plus grande transparence au sein de PJM Interconnection, alors que les régulateurs examinent des réformes du plus grand réseau électrique du pays, confronté à un risque croissant de coupures de courant en raison de l’explosion de la demande des centres de données et du manque d’ajouts de nouvelles sources d’approvisionnement en électricité.

PJM, qui dessert 67 millions d’Américains dans les régions du Mid-Atlantic et du Midwest – où se trouve la plus grande concentration de centres de données au monde –, est confronté à des pénuries d’électricité et à une flambée des prix depuis que la demande dans la région a commencé à s’accélérer il y a environ deux ans.

Des responsables de la Maison Blanche, des gouvernements des États et des dirigeants du secteur de l’électricité se sont réunis lors d’une conférence technique organisée par la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) afin de discuter de solutions potentielles aux problèmes d’approvisionnement et de tarification de PJM. Parmi ces propositions figuraient notamment l’octroi d’une plus grande indépendance au conseil d’administration de l’opérateur du réseau vis-à-vis de ses membres votants, ainsi que l’obligation de rendre publiques les décisions prises par ce conseil.

"Nous voulons que le conseil d’administration ne soit pas entouré de mystère ou de secret. Nous voulons savoir ce qui se passe et nous voulons que les responsabilités soient clairement définies", a déclaré James Danly, secrétaire adjoint à l’Énergie des États-Unis, lors de la conférence.

Les centaines de membres de PJM, parmi lesquels figurent des propriétaires de réseaux de transport et des exploitants de centrales électriques, votent sur les règles du marché au terme d’un processus à plusieurs niveaux, le conseil d’administration décidant en dernier ressort d’approuver ou non les modifications proposées. Les détracteurs affirment que les délibérations et les votes du conseil manquent de transparence, car ils se déroulent généralement à l’abri des regards du public.

Les participants à la conférence de la FERC ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les membres du conseil d’administration, dont le mandat est de trois ans, courent le risque d’être évincés s’ils adoptent une position contraire ou impopulaire au sein des membres.

"PJM a besoin d’un conseil d’administration indépendant et transparent, capable d’agir et de prendre des décisions difficiles sans craindre d’être limogé après chaque réunion du conseil", a déclaré Peter Lake, directeur principal chargé de l’énergie au sein du Conseil national pour la domination énergétique de la Maison Blanche.

Parmi les solutions proposées pour résoudre ce dilemme de rétention figurait la prolongation de la durée des mandats des membres du conseil d’administration de PJM. Interrogé par les commissaires de la FERC sur une nouvelle durée de mandat raisonnable, le nouveau directeur général de PJM, David Mills, a suggéré une période de six à neuf ans, à l’issue de laquelle le mandat du membre prendrait fin.

Les commissaires de la FERC ont également évoqué la possibilité d’accorder aux États membres de PJM, y compris à leurs gouverneurs, davantage de pouvoir décisionnel au sein du réseau. Bien que les gouverneurs exercent une influence politique sur PJM – notamment en plafonnant les prix de l’électricité lors des dernières enchères organisées par l’opérateur du réseau –, ils ne disposent pas de droit de vote au sein du conseil d’administration.

PJM a proposé sa propre série de réformes visant à augmenter la production d’électricité sur le réseau, à raccorder rapidement les centres de données et à éviter les pénuries.

M. Lake, qui a présidé la Commission des services publics du Texas à la suite d’une panne de réseau meurtrière et généralisée survenue dans l’État après la tempête hivernale Uri de 2021, a déclaré qu’il percevait au sein de PJM des signes avant-coureurs similaires à ceux qui avaient précédé la catastrophe d’il y a quatre ans et a souligné l’urgence de mettre en œuvre des réformes.

"La cause profonde de cette défaillance était une structure de gouvernance défaillante et un processus de consultation des parties prenantes défaillant, les mêmes maux qui affligent aujourd’hui PJM", a-t-il déclaré.