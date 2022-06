La transition écologique, une opportunité d’investissement durable

Le réchauffement rapide de la planète est désormais un sujet omniprésent dans le débat public et à juste titre : les émissions de carbone ont augmenté de 62% depuis 1990, entraînant une érosion du stock mondial de capital naturel de 40% sur la même période. Faute d'inverser la tendance rapidement, c'est une partie significative de la surface terrestre qui deviendra inhabitable, accompagnée d'une explosion des conflits liés à l'utilisation des ressources.

La prise de conscience s'accélère sur la nécessité d'opérer une transition écologique globale nous conduisant vers un modèle de développement durable renouvelant nos façons de produire, de consommer ou bien encore de nous déplacer. C'est aujourd'hui la condition indispensable pour répondre aux enjeux du changement climatique, de la rareté des ressources et de la perte accélérée de la biodiversité.

Malgré l'ambition affichée lors la proclamation de l'Accord de Paris en 2015 et la multiplication de nouveaux engagements depuis, le réchauffement de la planète demeure sur une trajectoire de 2,7 à 3,1°C à horizon 2100, soit encore nettement au-dessus de l'objectif de 1,5 à 2°C.

Face à ce défi, la mobilisation des acteurs publics comme privés doit permettre de combler un besoin d'investissement de 1 500 à 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030. ODDO BHF Asset Management souhaite s'inscrire dans cette dynamique et participer activement à la réallocation des flux financiers vers la transition écologique. Pour ce faire, nous identifions des opportunités de croissance et de création de valeur significatives dans quatre domaines au coeur de la transition : l'énergie propre, l'efficacité énergétique, la mobilité durable et la préservation des ressources naturelles. En tant que gérants d'actifs responsables, nous souhaitons prendre toute notre part pour contribuer à cet enjeu majeur et permettre à nos clients de profiter de ce changement de paradigme structurant et source de croissance à long terme.

