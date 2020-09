Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Tour Eiffel rouvre après une fausse alerte à la bombe Reuters • 23/09/2020 à 14:28









(.) PARIS, 23 septembre (Reuters) - La Tour Eiffel a été brièvement évacuée mercredi après une fausse alerte à la bombe, a fait savoir la société d'exploitation du monument. "Suite à un appel anonyme reçu par la Police faisant état de la présence d'une bombe sur le monument, la tour Eiffel a été entièrement évacuée à 12h15 ce jour (...)", dit-elle dans un communiqué. "Conformément aux procédures en vigueur, la Police a procédé aux fouilles et vérifications sur l'ensemble de la Tour. Le monument a rouvert ses portes à 14h15." (Rédaction de Paris)

