La tokenisation des fonds prendra du temps, selon McKinsey

La tokenisation de fonds, qui consiste à les inscrire sur une blockchain privée ou publique, devrait prendre du temps et se faire par vagues progressives. C’est la conclusion d’une étude réalisée par McKinsey qui estime que le marché devrait atteindre environ 2.000 milliards de dollars d’ici 2030 (à l’exclusion des crypto-monnaies comme le bitcoin et des stablecoins comme Tether), grâce à l’adoption de fonds communs de placement, d’obligations et de bons du Trésor négociés en bourse (ETN), de prêts et de titrisation, ainsi que de fonds alternatifs.

« Dans un scénario positif, cette valeur pourrait doubler pour atteindre environ 4.000 milliards de dollars, mais nous sommes moins optimistes que les estimations précédemment publiées à mesure que nous approchons du milieu de la décennie », expliquent les auteurs de l'étude.

Le cabinet reconnaît en effet de premières applications à grande échelle qui permettent des milliards de dollars de transactions d’actifs sur blockchain chaque mois, mais il évoque aussi de nombreux « faux départs » et des défis importants à relever.

Pour McKinsey, la tokenisaton des actifs semble inévitable maintenant que la technologie arrive à maturité et qu’elle présente des avantages économiques mesurables. « Malgré cet élan visible, l’adoption à grande échelle de la tokenisation est encore loin. La modernisation de l’infrastructure existante est un défi, en particulier dans un secteur très réglementé comme celui des services financiers », nuance-t-il. Selon le cabinet, le secteur subira donc une forme d’inertie et se développera par vagues. La première sera motivée par des cas d’usage avec un retour sur investissement prouvé et un effet d'échelle réel. Viendront ensuite les cas d’usage des classes d’actifs dont les marchés actuels sont plus petits, les avantages moins évidents ou qui nécessitent des solutions à des défis techniques plus compliqués.

Réjane Reibaud