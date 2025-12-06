La thérapie expérimentale combinée de Regeneron est efficace chez les patients atteints de cancer non traités

Regeneron REGN.O a déclaré samedi que sa thérapie expérimentale combinée contre le cancer était efficace et a montré une disparition de la maladie chez des patients atteints d'un type de cancer du sang et non traités auparavant, dans la première partie d'un essai de stade avancé.

L'essai, auquel ont participé 22 patients, a étudié la sécurité et l'efficacité préliminaire du traitement de la société, l'odronextamab, en association avec la chimiothérapie chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B ou DLBCL.

L'odronextamab appartient à une classe de traitements appelés anticorps bispécifiques, conçus pour s'attacher à une cellule cancéreuse et à une cellule immunitaire, les réunissant pour que le système immunitaire de l'organisme puisse tuer le cancer.

À la dose de 160 mg de la combinaison, les patients ont présenté un taux de réponse complète de 100 %, a indiqué la société.

Le DLBCL est un cancer du sang à croissance rapide qui affecte le système lymphatique, un réseau de tissus, de vaisseaux et d'organes qui aident à combattre les infections dans l'organisme. Il implique des changements dans les cellules B, un type particulier de globules blancs.

La numération des cellules B a été complètement éliminée après la première dose du traitement, a indiqué la société lors d'une présentation à la réunion annuelle de l'American Society of Hematology.

La plupart des patients ont suivi six cycles de l'association à la fois à la dose de 80 mg et à la dose de 160 mg. La dose la plus élevée a été retenue pour les études ultérieures.

Les données suggèrent également que l'association de l'odronextamab au régime de chimiothérapie CHOP permet d'obtenir des réponses profondes et durables sans avoir recours au rituximab.

"L'un des objectifs de Regeneron est de développer des bispécifiques extrêmement puissants qui ne nécessitent pas de cocktail de médicaments supplémentaire très lourd, car leur activité en elle-même est très puissante", a déclaré Aafia Chaudhry, responsable du programme mondial.

La société va commencer à recruter des patients pour la deuxième partie de l'étude afin d'évaluer l'efficacité de l'association par rapport à l'association de rituximab et de chimiothérapie, le traitement standard actuel approuvé pour le DLBCL.

"Notre stratégie consiste à remplacer le rituximab plutôt qu'à le compléter", a ajouté Aafia Chaudhry.