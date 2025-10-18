La thérapie combinée d'Astellas-Pfizer réduit de moitié le risque de décès chez les patients atteints d'un cancer de la vessie

Le médicament Padcev de Pfizer

PFE.N et de la société japonaise Astellas

4503.T , associé au Keytruda de Merck MRK.N , a réduit le risque de récidive, de progression ou de décès de la tumeur chez les patients souffrant d'un type de cancer de la vessie, ont déclaré les entreprises samedi.

L'essai de phase avancée a étudié des patients atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (MIBC) qui n'étaient pas éligibles à une chimiothérapie avec le médicament anticancéreux couramment utilisé, le cisplatine, ou qui l'ont refusée, et qui ont reçu l'association avant et après l'intervention chirurgicale.

La thérapie combinée a montré une amélioration de la survie sans événement - qui mesure la durée pendant laquelle un patient reste à l'abri d'une récidive de la maladie et d'autres complications - avec une réduction de 60 % du risque de récidive, de progression ou de décès de la tumeur pour les patients, par rapport à la chirurgie seule. Elle a également amélioré la survie globale, avec une réduction de 50 % du risque de décès.

La capacité de l'association à réduire de moitié le risque de décès dans ce contexte constitue une avancée remarquable pour les patients dont les options thérapeutiques sont limitées et dont le pronostic est souvent défavorable, a déclaré Jeff Legos, responsable de l'oncologie chez Pfizer.

Selon les estimations, 74,7 % des patients traités avec l'association n'ont connu aucun événement à deux ans, contre 39,4 % des patients ayant subi uniquement une intervention chirurgicale, ont indiqué les sociétés.

Le cancer de la vessie est le neuvième cancer le plus fréquent dans le monde. Le MIBC, qui représente 30 % de tous les cancers de la vessie, est un type de cancer qui se développe dans la couche musculaire de la paroi de la vessie.

Keytruda, le médicament le plus vendu de Merck, aide le système immunitaire de l'organisme à lutter contre le cancer en bloquant une protéine appelée PD-1, tandis que Padcev, un conjugué anticorps-médicament, cible des cellules cancéreuses spécifiques sans endommager les cellules saines.

L'association n'est pas actuellement approuvée pour être administrée avant et après la chirurgie chez les patients atteints de MIBC et non éligibles au cisplatine.

Les entreprises ont déclaré que les résultats seraient discutés avec les autorités sanitaires mondiales en vue d'un éventuel dépôt de dossier réglementaire.