La thérapie cellulaire de Capricor Therapeutics contre les troubles musculaires réussit dans une étude de stade avancé

Capricor Therapeutics CAPR.O a déclaré mercredi que sa thérapie cellulaire pour une maladie cardiaque liée à la dystrophie musculaire de Duchenne avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé.