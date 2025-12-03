La thérapie cellulaire de Capricor Therapeutics contre les troubles musculaires réussit dans une étude de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Capricor Therapeutics CAPR.O a déclaré mercredi que sa thérapie cellulaire pour une maladie cardiaque liée à la dystrophie musculaire de Duchenne avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer