La Thaïlande s'apprête à enregistrer une baisse record de sa production annuelle d'électricité et de ses importations de GNL
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 02:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sudarshan Varadhan

La Thaïlande s'apprête à enregistrer une baisse record de sa production d'électricité cette année, le temps doux et le ralentissement de l'économie réduisant la demande, selon les données du gouvernement, ce qui place le premier importateur de GNL d'Asie du Sud-Est sur la voie de la plus forte baisse des achats de ce combustible.

L'électricité produite et importée pour alimenter ce pays de plus de 70 millions d'habitants a chuté de 5,4 % par an au cours des sept mois précédant juillet, selon les données officielles, soit près de deux fois plus que la chute de 2,8 % enregistrée entre janvier et juillet 2020 en raison des fermetures d'usines liées au coronavirus.

Une baisse annuelle de la production ne serait que la quatrième depuis près de quarante ans que les données officielles sont disponibles, car la diminution du nombre de jours de chaleur extrême due aux pluies fréquentes a réduit l'utilisation de l'air conditionné.

Raksit Pattanapitoon, analyste chez Rystad Energy, a déclaré que les conditions météorologiques étaient "de loin le facteur le plus important" de la demande d'électricité en Thaïlande cette année, tous les autres facteurs, y compris la politique et la croissance économique étant à la traîne "de manière significative".

BAISSE DE LA DEMANDE RÉSIDENTIELLE ET INDUSTRIELLE

La demande d'électricité résidentielle - qui représente 31 % de la consommation annuelle - a chuté de plus de 7 % au cours des sept mois précédant le mois de juillet, ce qui représente la baisse la plus importante jamais enregistrée et dépasse de loin la baisse de 2,8 % de la demande industrielle et commerciale, qui représente plus des deux tiers de la consommation annuelle d'électricité de la Thaïlande, selon les données du gouvernement.

La demande d'électricité a augmenté en raison de la hausse de l'utilisation de l'air conditionné ces dernières années.

La Banque mondiale s'attend à ce que la croissance économique de la Thaïlande ralentisse à 1,8 % cette année et à 1,7 % l'année prochaine en raison de la baisse des exportations, du ralentissement du tourisme et des incertitudes politiques qui pourraient freiner les investissements publics.

"Cette année sera la première depuis 2020 où la Thaïlande n'enregistrera pas de nouveau pic de demande après une croissance moyenne de 6,2 % entre 2021 et 2024", a déclaré M. Pattanapitoon.

MOINS D'ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR DE GAZ

L'électricité produite à partir de gaz naturel, qui représente 56 % de la production d'électricité de la Thaïlande, a chuté de 12 % jusqu'en juillet, la mettant sur la voie de sa plus forte baisse jamais enregistrée et de la première baisse des importations annuelles de GNL depuis 2014, ont montré les données du gouvernement.

Les expéditions de GNL, dont environ deux tiers approvisionnent les services publics, ont chuté de 15,3 % par an pour atteindre 7,2 millions de tonnes métriques au cours des huit mois jusqu'en août, selon les données de la société d'analyse Kpler.

La Thaïlande a augmenté la production de ses centrales électriques au charbon, tandis que la production d'énergie hydraulique et les importations en provenance du Laos voisin ont augmenté en raison de pluies abondantes, selon les données officielles.

L'utilisation du charbon a également augmenté en raison des sanctions occidentales qui ont étouffé les exportations de gaz par gazoduc en provenance du Myanmar voisin, a déclaré Ying-Chin Chou, analyste GNL au cabinet de conseil Energy Aspects.

La diminution de l'offre de gaz par gazoduc, due à la baisse des importations en provenance du Myanmar et à la réduction de la production nationale l'année prochaine, devrait contribuer à la reprise de la demande de GNL , a-t-elle ajouté.

"Nous prévoyons que la demande de GNL de la Thaïlande augmentera en 2026, soutenue par des volumes croissants dans le cadre de contrats à terme avec Oman et les États-Unis . Ces contrats renforceront la solidité des importations de GNL", a déclaré Ying-Chin Chou.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ

La demande d'électricité non liée aux conditions météorologiques devrait augmenter l'année prochaine, selon les analystes.

"Compte tenu du rythme de l'électrification des transports et des projets de centres de données à venir, nous nous attendons à ce que la consommation d'électricité continue d'augmenter indépendamment de la croissance économique", a déclaré M. Pattanapitoon de Rystad.

Environnement

