Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Thaïlande restreint les rassemblements pour endiguer des manifestations Reuters • 15/10/2020 à 01:43









BANGKOK, 15 octobre (Reuters) - Le gouvernement thaïlandais a interdit les rassemblements de cinq personnes ou plus et la diffusion d'informations ou de messages en ligne pouvant nuire à la sécurité nationale dans le cadre d'un décret d'urgence publié jeudi matin afin de mettre fin aux manifestations anti-gouvernementales à Bangkok. Les manifestations se sont intensifiées depuis trois mois et des contestataires ont érigé mercredi soir un camp devant la résidence du Premier ministre Prayuth Chan-ocha, ancien chef de la junte militaire, afin de demander sa démission. Un photographe de Reuters a constaté que la police a évacué la foule jeudi matin, peu après la publication du décret. "Il est extrêmement nécessaire d'introduire une mesure urgente pour mettre fin efficacement et rapidement à cette situation afin de maintenir la paix et l'ordre", a annoncé la télévision publique. Le gouvernement a dit avoir pris sa décision notamment après que des manifestants ont bloqué un convoi de la royauté. Des dizaines de milliers de personnes avaient défilé mercredi dans les rues de la capitale. Le mouvement de contestation réclame la démission du gouvernement de Prayuth, qui est au pouvoir depuis un coup d'Etat en 2014, l'adoption d'une nouvelle Constitution et une limitation des prérogatives du roi Maha Vajiralongkom - rompant un tabou de longue date empêchant toute critique de la monarchie. (Patpicha Tanakasempipat et Juarawee Kittisilpa; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.