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La Tesla Model Y est le premier véhicule à avoir réussi les nouveaux tests américains sur les systèmes d'aide à la conduite
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 21:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les décès liés aux accidents de la route et le contexte réglementaire, paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré jeudi que le modèle Y 2026 de Tesla TSLA.O est le premier modèle de véhicule à avoir passé avec succès les nouveaux tests de l'agence portant sur les systèmes avancés d'aide à la conduite.

Ces tests ont récemment été intégrés au programme d'évaluation des voitures neuves (New Car Assessment Program) de l'agence. Les modèles qui ont réussi les tests sont les Model Y fabriqués à partir du 12 novembre 2025. Les tests portent sur le freinage d'urgence automatique pour les piétons, l'aide au maintien de la trajectoire, l'alerte d'angle mort et l'intervention en cas d'angle mort.

La NHTSA mène par ailleurs plusieurs enquêtes sur Tesla, notamment une enquête sur son système d'aide à la conduite “Full Self-Driving” (conduite entièrement autonome), en raison de craintes que le système ne parvienne pas à détecter les dangers ou à avertir les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

Ces nouveaux tests de conformité ont été approuvés par la NHTSA en novembre 2024 et s'appliqueront à l'année-modèle 2026, conformément à une exigence du Congrès.

Les constructeurs automobiles convoitent les cotes de sécurité cinq étoiles, qui sont prises en compte par de nombreux acheteurs de voitures neuves. Elles sont distinctes des normes de sécurité automobile obligatoires de la NHTSA.

Le nombre de décès sur la route a fortement augmenté après la pandémie de COVID-19 et, en 2022, le nombre de décès de piétons a atteint son plus haut niveau depuis 1981. Le mois dernier, la NHTSA a déclaré que le nombre de décès sur la route aux États-Unis l'année dernière était tombé à son plus bas niveau depuis 2019.

Le programme d'évaluation des voitures neuves à cinq étoiles de la NHTSA, en place depuis 1978, est utilisé par les acheteurs potentiels pour se faire une opinion sur les caractéristiques de sécurité des véhicules.

En septembre, l'administration Trump a reporté d'un an les modifications du programme après que les constructeurs automobiles ont demandé un délai supplémentaire.

La NHTSA avait précédemment ajouté d'autres technologies d'aide à la conduite au programme, notamment le contrôle électronique de stabilité, l'alerte de collision avant et l'alerte de sortie de voie en 2011; les systèmes de visibilité arrière en 2013 et le freinage d'urgence automatique en 2015 pour les véhicules de l'année-modèle 2018.

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