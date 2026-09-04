La tentative de Trump de protéger la chaîne d'approvisionnement en puces électroniques pourrait se retourner contre lui dans le Tennessee

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* Selon certaines sources, les mesures prises le mois dernier par la Maison Blanche auraient fait fuir les deux derniers clients de l'usine

* Wacker devrait décider dans les semaines à venir s’il ferme son usine du Tennessee, qui emploie environ 600 personnes, selon certaines sources

* Wacker a déclaré que la proclamation actuelle ne soutenait pas efficacement le polysilicium fabriqué aux États-Unis

* Wacker avait déjà procédé à des suppressions d'emplois; son directeur général, Christian Hartel, avait précédemment mis en garde contre une surcapacité

(Ajout d’un commentaire d’analyste dans les deux derniers paragraphes)

par Alexandra Alper et Nichola Groom

Une usinedu Tennessee que Washington espérait protéger dans le cadre d’une initiative visant à préserver la chaîne d’approvisionnement américaine en semi-conducteurs risque de fermer après que les nouvelles mesures commerciales de l’administration Trump ont fait fuir ses deux derniers clients, selon des sources proches du dossier.

La société allemande Wacker Chemie WCHG.DE , qui produit du polysilicium destiné aux puces électroniques et aux panneaux solaires, décidera dans les semaines à venir de la fermeture éventuelle de son site de Charleston, dans le Tennessee, qui emploie environ 600 personnes, ont indiqué ces sources.

Reuters n’a pas pu confirmer les noms des deux clients.

Cette décision fait suite à une proclamation de la Maison Blanche publiée le mois dernier, qui vise à encourager les achats de polysilicium américain , ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car cette information n’était pas publique.

Wacker n’a pas commenté la perte de clients ni la fermeture potentielle de l’usine. L’entreprise a déclaré qu’il était trop tôt pour évaluer l’impact de cette mesure sur ses activités, mais a souligné que la proclamation « ne favorise pas, dans sa formulation actuelle, l’utilisation de polysilicium fabriqué aux États-Unis ».

L’entreprise a également indiqué qu’elle menait des discussions actives avec l’administration sur les moyens d’atteindre l’objectif de cette politique, à savoir la protection des producteurs nationaux. Vendredi, l’action Wacker a chuté de 3,4 %.

Ce dilemme, qui n’avait pas été rapporté auparavant, est le dernier exemple en date d’une politique commerciale de Trump qui ne parvient pas à aider l’un des secteurs qu’elle cherchait à soutenir. Les droits de douane sur l’acier et l’aluminium ont entraîné une hausse des coûts pour les constructeurs automobiles américains, compromettant leur capacité à rivaliser avec les importations jusqu’à ce que des mesures supplémentaires soient prises.

Cela soulève également des questions quant à la capacité de l’administration Trump à protéger la chaîne d’approvisionnement américaine en puces électroniques face à la suprématie chinoise, alors que les entreprises chinoises, qui dominent depuis longtemps le marché du polysilicium de qualité solaire, ont fait leur entrée sur le marché de la variété plus raffinée destinée aux semi-conducteurs.

La Coalition for a Prosperous America, qui milite en faveur des droits de douane et des politiques industrielles, estime que les règles d’application des mesures commerciales, qui entreront en vigueur en décembre, devraient récompenser les achats de polysilicium fabriqué aux États-Unis , soulignant que seules deux entreprises produisent ce matériau sur le territoire national.

« Sans un signal clair indiquant que le polysilicium national constituera le fondement des chaînes d’approvisionnement tant du secteur solaire que de celui des semi-conducteurs, nous risquons de céder ces deux marchés à des concurrents étrangers et à des nations hostiles comme la Chine », a déclaré Nick Iacovella, porte-parole du groupe. « Il s’agit là d’une menace directe pour la sécurité nationale. »

Le ministère du Commerce n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Un responsable de l’administration Trump a déclaré que le gouvernement «continuait à dialoguer avec les acteurs du secteur » afin d’orienter sa stratégie de relocalisation de la production de polysilicium.

Les mesures commerciales, annoncées le 6 août, comprennent un prix plancher et un droit de douane sur les lingots, les plaquettes, les cellules et les panneaux solaires en polysilicium importés.

Mais elles s’appliquent de la même manière aux produits fabriqués à l’étranger à partir de polysilicium provenant de n’importe quelle origine, traitant ainsi de la même manière les matériaux d’origine chinoise et américaine. Cela maintient le désavantage pour le polysilicium américain, qui peut coûter quatre fois plus cher, selon le cabinet d’études de marché Bernreuter Research.

«Nous ne pensons pas que les droits de douane au titre de l’article 232, tels qu’ils sont actuellement structurés, stimuleront la demande de polysilicium américain», a déclaré Elissa Pierce, analyste de recherche chez Wood Mackenzie.

Cette mesure a été saluée par le concurrent étranger United Solar Polysilicon, une société basée à Oman et ayant des liens avec la Chine .

Hemlock Semiconductor, le seul autre producteur américain, est moins touché par cette mesure puisque son propriétaire, Corning GLW.N , , achète son polysilicium de qualité solaire pour produire des plaquettes sur le territoire américain.

Néanmoins, le décret autorise le ministère du Commerce à proposer des incitations aux entreprises qui investissent dans la production américaine de polysilicium, mais celles-ci doivent être négociées au cas par cas.

Les deux usines allemandes de polysilicium de Wacker, dont le siège est à Munich, ainsi que son siteaméricain , sont confrontées à la concurrence chinoise. Wacker a supprimé des emplois dans son usine de Charleston, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, l’année dernière, et son directeur général, Christian Hartel, a averti les investisseurs quelques jours avant la proclamation que l’entreprise pourrait se retrouver avec « une usine de trop » si les mesures commerciales attendues ne s’avéraient pas bénéfiques.

Sebastian Bray, analyste chez Berenberg, a déclaré que Wacker était susceptible de fermer l’une de ses trois usines de polysilicium, mais pas nécessairement celle du Tennessee. Il s’attend à ce que l’entreprise fasse le point avec le marché lors d’une réunion avec les investisseurs à Londres le 17 septembre.

« La première occasion d’y voir plus clair pourrait être la Journée des marchés financiers à la mi-septembre, mais les négociations avec l’administration américaine pourraient bien prendre plus de temps », a déclaré M. Bray dans un e-mail.