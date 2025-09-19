 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 303,43
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La tendance haussière des actions se poursuit ; le dollar américain s'apprécie après la publication des données sur le chômage aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 00:19

Les marchés boursiers
mondiaux ont atteint un nouveau sommet jeudi, alimentés par la
poursuite du mouvement haussier à Wall Street, tandis que le
dollar américain s'est apprécié par rapport à ses principaux
homologues, suite aux informations selon lesquelles moins
d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de
chômage la semaine dernière.
    La livre sterling a légèrement baissé après que la Banque
d'Angleterre a maintenu ses taux inchangés.
L'indice de référence S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont tous
affiché des records de clôture. Intel  INTC.O  a bondi de plus
de 22% après que Nvidia  NVDA.O  a déclaré qu'elle investirait
 5 milliards de dollars dans le fabricant de puces
américain en difficulté. Les actions de Nvidia ont clôturé en
hausse de 3,5 % sur la journée.
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 0,27% à 46
142,42, le S&P 500  .SPX  a grimpé de 0,48% à 6 631,96 et le
Nasdaq Composite  .IXIC  a progressé de 0,94% à 22 470,73. 
    L'indice des petites capitalisations Russell 2000  .RUT  a
progressé et a touché un record intrajournalier pour la première
fois depuis novembre.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a gagné 0,8%. L'indice
MSCI des actions à travers le monde  .MIWD00000PUS  a atteint
981,65, dépassant le record de la séance précédente. Il était en
hausse de 0,29% à 979,18.
La Fed a réduit ses taux  de 25 points de base mercredi et
son "dot plot" très surveillé avait indiqué deux autres
réductions de taux au cours des deux réunions restantes cette
année, mais seulement une réduction supplémentaire en 2026.
"Le marché commence à s'habituer à la perfection, et l'érosion
de l'emploi est un peu troublante, ce qui, je pense, a
probablement conduit (Jerome Powell,  président de la Fed) , à
faire sa réduction hier et à dire en quelque sorte qu'il va
continuer à dépendre des données", Sandy Villere, gestionnaire
de portefeuille chez Villere & Co. à la Nouvelle-Orléans.
"L'économie en général, entre l'érosion des chiffres de l'emploi
et l'inflation, s'est en quelque sorte stabilisée - même si on
ne peut jamais lutter contre la Fed et la baisse des taux, et
c'est ce qui, je pense, a fait bondir le marché aujourd'hui avec
un peu de suivi", a déclaré Sandy Villere.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 3,2 points de base à 4,108%.
La Banque d'Angleterre a voté 7-2 pour maintenir les taux
inchangés  à 4% tout en ralentissant le rythme annuel
auquel la banque centrale vend les gilts qu'elle a achetés entre
2009 et 2011 à 70 milliards de livres contre 100 milliards de
livres actuellement, conformément aux prévisions des
économistes.
    Le dollar s'est renforcé de 0,52% à 0,793 contre le franc
suisse  CHF=EBS  et était en hausse de 0,67% à 147,95 contre le
yen japonais  JPY=EBS .
Alors que les données ont montré que   moins d'Américains
ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage la
semaine dernière, le marché du travail s'est assoupli car la
demande et l'offre de travailleurs ont diminué.
    L'euro  EUR=  a baissé de 0,23% à 1,1785 $ tandis que la
livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,56% à 1,355 $.
L'indice du dollar  =USD  a augmenté de 0,43% à 97,37.
    La banque centrale norvégienne a réduit son taux d'intérêt
directeur de 25 points de base à 4,0%, comme prévu, et a déclaré
qu'elle avait l'intention de le réduire à nouveau au cours des
12 prochains mois, mais pas autant que prévu précédemment. La
couronne norvégienne  NOK  est restée proche de son plus haut
niveau depuis trois ans.
Le parlement allemand a approuvé  le premier budget annuel
de la nation depuis que des réformes radicales visant à
assouplir les règles fiscales ont été adoptées au début de
l'année. En France, des centaines de milliers de personnes ont
participé à des manifestations contre l'austérité , ont
indiqué les syndicats, exhortant le président Emmanuel Macron et
sa nouvelle Première ministre Sébastien Lecornu à reconnaître
leur colère et à supprimer les coupes budgétaires imminentes.
    Le rendement des Bunds allemands à 10 ans  DE10YT=RR , la
référence pour le bloc de la zone euro, a augmenté de 1,2 point
de base à 2,727%.
    Les prix du pétrole ont baissé. Les contrats à terme sur le
pétrole Brent  LCOc1  ont baissé de 0,8 % pour s'établir à 67,44
dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West
Texas Intermediate (WTI)  CLc1  a baissé de 0,8 % pour s'établir
à 63,57 dollars.
    Les prix de l'or ont pris une pause après avoir atteint des
niveaux record. L'or au comptant  XAU=  a baissé de 0,38% à 3
645,89 dollars l'once.

Valeurs associées

DEU BENCHMARK 10A
2,725 Rates +1,38%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 142,42 Pts Index Ex +0,27%
EUR/USD SPOT
1,1786 USD Six - Forex 1 -0,27%
GBP/USD SPOT
1,3553 Six - Forex 1 +1,19%
INTEL
30,5700 USD NASDAQ +22,77%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 470,73 Pts Index Ex +0,94%
NVIDIA
176,2400 USD NASDAQ +3,49%
Nikkei 225
45 303,43 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
3 642,14 USD Six - Forex 1 -0,06%
Pétrole Brent
67,49 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
63,68 USD Ice Europ -0,39%
S&P 500 INDEX
6 631,96 Pts CBOE +0,48%
STOXX Europe 600
555,01 Pts DJ STOXX +0,80%
TAIEX
25 769,36 Pts Six - Forex 1 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,078 Rates +0,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank