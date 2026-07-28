La ténacité des touristes aide les agences de voyage américaines à amortir le choc lié au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La facture de carburant de JetBlue bondit de près de 81 % au deuxième trimestre

* Les dépenses trimestrielles de carburant de Royal Caribbean bondissent de 27 %

* Le chiffre d'affaires par chambre de Hilton au Moyen-Orient et en Afrique recule de 29,5 %

par Anshuman Tripathy

Les premiers résultats financiers révèlent comment les entreprises du secteur du voyage — des chaînes hôtelières aux opérateurs de croisières — se sont appuyées sur une demande résiliente des Américains, tant pour les voyages d’affaires que pour les loisirs, ainsi que sur un coup de pouce à court terme lié à la Coupe du monde, pour surmonter les difficultés liées à la guerre au Moyen-Orient.

Ce conflit a entraîné une hausse des coûts de carburant et perturbé les voyages internationaux. Mais les résultats publiés mardi suggèrent que de nombreux consommateurs, en particulier les voyageurs aux revenus élevés, ne se laissent pas décourager par l’incertitude économique et la hausse des coûts de voyage.

“JetBlue, Hilton et Royal Caribbean ont tous souligné la vigueur persistante des produits haut de gamme, ce qui suggère que de nombreux voyageurs continuent de privilégier les expériences, même s’ils se montrent plus sélectifs dans leurs dépenses discrétionnaires,” a déclaré Brian Rooney, fondateur du cabinet de conseil en voyages GetCruiseInfo.com.

“Ces résultats confirment que nous observons toujours une économie du voyage en forme de K. Les voyageurs aux revenus élevés continuent de réserver des expériences haut de gamme, tandis que ceux qui sont soucieux du rapport qualité-prix adaptent le moment et la manière dont ils voyagent plutôt que de renoncer complètement à leurs vacances.” Hilton Worldwide Holdings HLT.N a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires lié à l’hébergement pour l’ensemble de l’année, grâce à la forte demande enregistrée par ses établissements de luxe et aux retombées attendues de la Coupe du monde au troisième trimestre, alors même que le chiffre d’affaires lié à l’hébergement de l’opérateur hôtelier américain dans la région Moyen-Orient et Afriquea chuté de 29,5 % par rapport à la même période de l’année précédente.

La Coupe du monde a stimulé les résultats du trimestre, mais le redressement le plus marqué est venu des hôtels de gamme moyenne, qui ont bénéficié de la demande liée aux voyages d’affaires et aux voyages en groupe, a déclaré Christopher Nassetta, directeur général de Hilton, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Cet événement footballistique a contribué à une croissance d’environ 1,7 % du RevPAR (et du chiffre d’affaires par chambre) au deuxième trimestre pour Hilton.

L’opérateur de croisières Royal Caribbean RCL.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, mais a revu à la baisse ses perspectives de croissance du chiffre d’affaires, tenant compte d’un léger impact sur les réservations dû à la persistance des tensions géopolitiques.

La société, basée à Miami, en Floride, a fait état d’une hausse de 27 % de ses dépenses trimestrielles de carburant par rapport à l’année précédente, à 355 millions de dollars, mais a légèrement revu à la baisse ses prévisions de dépenses de carburant pour l’ensemble de l’année, les ramenant de 1,35 milliard à environ 1,34 milliard de dollars.

“La demande des consommateurs pour nos séjours de vacances est forte, et nos clients continuent de manifester leur envie de dépenser pour vivre des expériences mémorables avec nous,” a déclaré Naftali Holtz, directeur financier de Royal Caribbean.

L’impact de la guerre en Iran s’est fait sentir le plus vivement sur les compagnies aériennes et, bien que la plupart des transporteurs américains aient récupéré au deuxième trimestre près de la moitié des surcoûts de carburant enregistrés depuis le début de la guerre, leurs perspectives de bénéfices restent mitigées. Les tarifs aériens, quant à eux, devraient rester élevés .

JetBlue Airways JBLU.O a indiqué que la hausse de la demande et l’augmentation des tarifs lui avaient permis de récupérer une part de ses coûts de carburant supérieure aux prévisions, alors même que la facture trimestrielle de carburant de la compagnie aérienne new-yorkaise a bondide près de 81 % , soit environ 407 millions de dollars.

“Personne n’apprécie les hausses de tarifs, mais en fin de compte, c’est le principe même de notre activité: nous devons couvrir nos coûts,” a déclaré Marty St. George, président de JetBlue, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

La compagnie aérienne a indiqué que ses perspectives pour le second semestre s’étaient améliorées, la volatilité des prix du carburant liée à la guerre s’étant atténuée.

“Le luxe a toujours été le secteur le plus résilient, et les voyages constituent le segment le plus résilient du luxe. Il est difficile d’annoncer à sa famille que l’on réduit ou que l’on annule les vacances en famille,” a déclaré Adam Sebba, directeur général de The Luminaire, une agence de voyages de luxe basée à Londres.