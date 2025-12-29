La tempête hivernale Ezra perturbe les déplacements aux États-Unis, les météorologues mettant en garde contre un "cyclone-bombe"

Près de 6 000 vols retardés et 751 annulés en raison de la tempête, à partir de 15 h 25 (heure de l'Est)

Le cyclone-bombe devrait aggraver la situation en provoquant des blizzards et des vents violents

Delta fait face à la plupart des annulations, les actions chutent de près de 3 %

La tempête hivernale Ezra a perturbé les voyages de vacances dans le nord-est des États-Unis, le Midwest et les Grands Lacs pour la troisième journée consécutive lundi, entraînant des milliers de retards de vols et des centaines d'annulations, alors que les compagnies aériennes se démenaient pour se remettre sur pied et que les météorologues mettaient en garde contre l'imminence d'un "cyclone-bombe" qui pourrait encore perturber les voyages à l'approche des vacances du Nouvel An.

Près de 6 000 vols étaient retardés et 751 annulés à 15 h 25 (heure française), selon le site de suivi des vols FlightAware. Depuis vendredi, les perturbations météorologiques ont entraîné l'annulation de plus de 3 600 vols et le retard de plus de 30 000 autres.

La tempête a frappé pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'année, lorsque les compagnies aériennes fonctionnent à pleine capacité et ne disposent que d'une marge de manœuvre limitée pour replacer les passagers. Les vacanciers ont dû faire face à de longues attentes, à des difficultés de rebooking et à des problèmes d'hébergement, car les compagnies aériennes ont dû faire face à des conditions météorologiques hivernales difficiles.

Les météorologues d'AccuWeather ont prévenu que la puissante tempête s'intensifierait en "cyclone-bombe" dans la nuit de lundi à mardi, apportant des conditions de blizzard, du verglas dangereux, des pluies diluviennes et des vents violents du Wisconsin au Maine.

Un cyclone-bombe se produit lorsque la chute rapide de la pression atmosphérique entraîne des vents de la force d'un ouragan et de fortes précipitations. Le front froid arctique à l'origine de la tempête a entraîné de fortes variations de température. À Philadelphie, les températures, qui ont frôlé les 60 degrés lundi, devraient chuter jusqu'à 20 degrés pendant la nuit.

D'importantes perturbations des déplacements, des pannes d'électricité régionales et des conditions dangereuses étaient attendues jusqu'au début de la journée de mardi.

Les conditions météorologiques difficiles ont également perturbé les déplacements routiers, la mauvaise visibilité, les surfaces glacées et la poudrerie ayant contribué à plusieurs carambolages de véhicules et incité les autorités de certaines parties de la région à demander aux conducteurs d'éviter les déplacements non essentiels.

L'Agence fédérale de gestion des urgences a prévenu les voyageurs que la conduite pouvait être dangereuse en raison des conditions proches du blizzard, des vents violents et de la glace qui s'abattent sur le Haut-Midwest et les Grands Lacs.

L'administration fédérale de l'aviation a ordonné un arrêt au sol à l'aéroport international Dulles de Washington jusqu'à 16 h 15 (heure de Washington) en raison de vents violents. Des retards ont été imposés aux aéroports de Boston et de Newark (New Jersey), qui dessert la ville de New York, en raison de la faible visibilité et du vent.

Les vols à destination de Détroit ont subi des perturbations supplémentaires après que la FAA a ordonné une immobilisation au sol à l'aéroport métropolitain de Détroit Wayne County jusqu'à 8 heures du matin (heure de l'Est) lundi. L'arrêt, qui n'affecte que les vols de Delta Air Lines DAL.N , a été imposé pour des raisons opérationnelles non divulguées, et les retards devraient se poursuivre jusqu'à minuit.

Delta a enregistré le plus grand nombre d'annulations et de retards lundi, et ses actions ont chuté de près de 3 % dans les échanges de l'après-midi.

Les actions de United Airlines UAL.O , American Airlines

AAL.O et Alaska Air Group ALK.N étaient chacune en baisse d'environ 2 %.

La FAA a également indiqué que les départs d'Albany, Bangor, Burlington et Minneapolis-St. Paul ont été retardés car les équipes au sol ont dû dégager la neige et la glace des avions.

Les opérations des compagnies aériennes sont étroitement liées, ce qui signifie que les vols annulés peuvent laisser les avions et les équipages hors de position, ce qui complique les efforts pour rétablir les horaires normaux.

American Airlines, United Airlines, JetBlue Airways et Delta ont déclaré à Reuters qu'elles avaient renoncé aux frais de changement pour les passagers affectés par les perturbations liées aux conditions météorologiques.