La tempête autour de l'IA s'apaise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Wall Street a regagné un peu de terrain lundi, les investisseurs ayant racheté des actions technologiques malmenées et attendu avec impatience la publication de résultats financiers clés, tandis que l’apaisement des inquiétudes concernant l’IA a également refroidi la demande d’actifs refuges, notamment les obligations, observée la semaine dernière, et poussé les rendements à la hausse. Les troubles et les émeutes en France ont, quant à eux, pesé lourdement sur les cours des obligations françaises et fait baisser l’euro.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine le rôle central de l’IA dans l’aggravation des déséquilibres mondiaux et dans la dynamique des flux de capitaux internationaux. Ces deux phénomènes sont de plus en plus liés. Si le sentiment des investisseurs à l’égard de l’IA venait à se détériorer — et certains signes laissent penser que cela pourrait être le cas —, le dénouement pourrait s’avérer chaotique.

À lire aujourd’hui

* La France impose un couvre-feu dans certains quartiers de Paris et dans d’autres villes après un week-end d’émeutes

* La croissance économique chinoise s’accélère grâce à l’essor des exportations, mais les consommateurs se montrent réticents

* La banque centrale chinoise envisage de faire du taux au jour le jour son principal taux directeur

* L’inflation alimentaire mondiale devrait s’intensifier à mesure que les chocs d’offre s’accumulent

* Un ancien employé d’OpenAI accusé d’avoir placé un dispositif semble bénéficier du soutien de l’Arabie saoudite, selon les procureurs américains

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * BOURSE: L'Asie est globalement en hausse, l'Indonésie -3,5 %. L'Europe , le Royaume-Uni reculent d'environ 1 %. La France -1 %, tandis que l'Italie et l'Espagne enregistrent des baisses plus importantes. Le Nasdaq +1,1 %, le S&P 500 +0,4 %, le Dow Jones stable. * SECTEURS/ACTIONS: Quatre secteurs du S&P 500 progressent, sept reculent. Technologie +1,2 %, biens de consommation cycliques +2,7 %. Services aux collectivités -2 %. Western Digital +6 %, Amazon +5 %. JPMorgan Chase -2 %. * MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar s'apprécie face à la plupart des devises du G10, à l'exception du dollar australien, du dollar canadien et du . Le yuan chinois atteint son plus haut niveau depuis quatre ans face au dollar. * OBLIGATIONS: Les rendements des obligations d’ s françaises et les écarts de rendement bondissent. Les rendements américains progressent d’environ 3 à 4 points de base sur l’ensemble de la courbe. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Évolution mitigée des s pétrolières — Brent -0,5 %, WTI +2 %.

Les sujets d’actualité du jour:

Le risque politique s'intensifie

en France, au Brésil, aux États-Unis — ce ne sont là que quelques-uns des pays où la polarisation politique et les élections imminentes deviennent des facteurs de risque de plus en plus importants à prendre en compte par les investisseurs. La France n’est pas le seul pays d’Europe — ni du monde — à faire face à des défis budgétaires peu enviables, mais les émeutes qui se propagent à travers le pays ne vont certainement pas faciliter leur résolution. Les Brésiliens se rendront aux urnes dimanche pour un second tour de l’élection présidentielle très disputé, et les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui auront lieu dans à peine deux semaines, pourraient voir le Parti républicain du président Donald Trump perdre le contrôle des deux chambres du Congrès.

Le pouvoir d’achat, l’inflation, les prix élevés de l’énergie et les inquiétudes concernant la sécurité de l’emploi dans le contexte de la révolution de l’IA sont les thèmes qui dominent le débat national dans tous les pays. Les décideurs politiques réunis à Bangkok la semaine dernière à l’occasion des réunions du FMI et de la Banque mondiale ont appelé de concert à la discipline budgétaire, à la vigilance face à l’IA et à la lutte contre les déséquilibres commerciaux mondiaux. Mais cela est plus facile à dire qu’à faire alors que la politique intérieure est si fracturée partout et que l’esprit de multilatéralisme est au plus bas depuis des décennies.

Combler le fossé

L’économie chinoise a progressé de 4,5 % au troisième trimestre, selon les chiffres officiels publiés lundi. La bonne nouvelle: cette croissance a été plus rapide que ne l’avaient prévu les économistes; la moins bonne: elle a été tirée par des exportations en plein essor, qui mettent le pays en passe de dépasser l’excédent commercial record de 1 200 milliards de dollars enregistré l’année dernière. L’excédent pléthorique de la Chine contribue de manière déterminante à l’aggravation des déséquilibres mondiaux contre lesquels le FMI et d’autres instances mettent en garde.

Peut-être que la hausse du yuan aidera l’économie à se diversifier au-delà des exportations et à soutenir la demande intérieure. Le yuan s’apprécie régulièrement depuis 18 mois et se situe désormais à son plus haut niveau depuis quatre ans face au dollar. Mais le « taux directeur effectif réel » (TCER) du yuan reste globalement faible. Certes, la valeur de son REER a augmenté de 7 % depuis mai de l’année dernière, mais elle reste également inférieure d’environ 15 % à ce qu’elle était il y a quatre ans et se situe actuellement exactement à sa moyenne des vingt dernières années.

Le boomerang de l’IA

Après la vague de ventes de la semaine dernière, le secteur mondial de l’IA a connu un démarrage plus vigoureux cette semaine. Du moins, alors que la publication des résultats des entreprises technologiques est sur le point de commencer, le sentiment aux États-Unis s’est amélioré: lundi, l’indice des semi-conducteurs « SOX » a mis fin à une série de huit jours de baisse, sa pire séquence depuis octobre 2008. La hausse de 2,5 % enregistrée lundi est un bon début, mais il reste encore du chemin à parcourir pour rattraper la chute de 11,5 % de la semaine dernière. De même, le rebond de 4 % du KOSPI sud-coréen au cours des deux dernières séances de bourse est bienvenu, mais l’indice reste en baisse d’environ 20 % par rapport à son niveau d’il y a deux semaines.

À l'instar de la situation politique évoquée plus haut, les opinions concernant l'IA sont de plus en plus polarisées. Rares sont ceux qui doutent de l'importance transformatrice de cette technologie, mais optimistes et pessimistes campent sur leurs positions pour le long terme. Tous les regards sont désormais tournés vers les résultats des entreprises américaines, et la question est de savoir si les chiffres à venir et les perspectives des entreprises justifient l'(e des cours boursiers, qui restent) élevés.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* (de la balance courante de la zone euro pour le mois d’août)

* (de l’indice ZEW allemand d’octobre)

* (de l’inflation des prix à la production en Allemagne pour septembre)

* (s sur l’emploi au Royaume-Uni – août)

* Résultats financiers aux États-Unis, notamment ceux de GE Aerospace, Netflix et RTX.

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