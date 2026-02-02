La technologie fait grimper Wall St alors que les marchés prennent en compte l'effondrement des matières premières et les bénéfices

Indices: Dow: +1%, S&P 500: +0,66%, Nasdaq: +0,75%

Disney chute malgré des résultats supérieurs aux estimations

L'indice de l'énergie chute suite à la baisse des prix

(Mise à jour avec les prix et les commentaires du début de l'après-midi) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, grâce à une reprise des fabricants de puces électroniques et d'autres actions de poids, après des pertes précoces provoquées par une forte baisse des prix des métaux précieux .

L'indice S&P 500 a mis fin à trois pertes quotidiennes consécutives, se dégageant d'une chute plus tôt dans la session lorsque la chute prolongée de l'or et de l'argent a forcé les investisseurs à se défaire de leurs paris à effet de levier.

Les valeurs liées à la mémoire telles que Sandisk SNDK.O ont grimpé de 16%, tandis que Seagate STX.O a gagné 5,8%. Western Digital WDC.O a augmenté de 7,8 %, prolongeant la forte dynamique de janvier et de la fin de l'année 2025.

Les participants au marché ont déclaré que l'attention se tournait vers le positionnement pour ce qui devrait être la semaine de résultats la plus chargée de la saison et d'importants indicateurs économiques.

L'activité des usines américaines a augmenté pour la première fois depuis un an en janvier, selon les données PMI.

"Nous entamons une nouvelle semaine avec de nombreux catalyseurs devant nous et nous constatons une certaine stabilisation des marchés. À court terme, nous avons pris en compte suffisamment de préoccupations que nous avions", a déclaré Art Hogan de B. Riley Wealth.

L'indice de volatilité CBOE VIX .VIX a perdu 1,27 point à 16,17, après avoir touché un plus haut de près de deux semaines plus tôt dans la session.

A 12:09 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 490,04 points, ou 1%, à 49 382,51. Le S&P 500 .SPX a gagné 45,73 points, ou 0,66%, à 6 984,82, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 175,21 points, ou 0,75%, à 23 637,02.

Les trois indices avaient enregistré des gains en janvier malgré des accès de faiblesse provoqués par les tensions géopolitiques. Le S&P a franchi la barre des 7 000 points pour la première fois grâce à des bénéfices solides et à des paris sur la croissance liée à l'intelligence artificielle.

Les méga-capitalisations technologiques ont tiré le Nasdaq lundi, Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O grimpant chacun de plus de 2 %.

Microsoft MSFT.O , cependant, était en baisse de 1,1%, prolongeant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020 vendredi après avoir publié des revenus décevants dans le domaine du cloud.

La chute indique que la patience des investisseurs s'épuise avec les plans de dépenses d'investissement stupéfiants de Big Tech, augmentant la pression sur les entreprises pour transformer ces milliards en rendements réels et mesurables afin de justifier les valorisations élevées.

Disney DIS.N a chuté de 5,3 % malgré des bénéfices du premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street .

Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et AMD AMD.O font partie des 128 sociétés du S&P 500 qui doivent publier leurs résultats cette semaine.

L'indice Russell 2000 à petite capitalisation .RUT a grimpé de plus de 1%, rebondissant sur un plus bas de près d'un mois.

Oracle ORCL.N a gagné 2,4% après que les analystes de Wall Street aient déclaré que son plan de financement de 50 milliards de dollars apaisait les inquiétudes quant à sa capacité à financer une expansion massive des centres de données.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a chuté de 1,4%, les prix du pétrole ayant baissé après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, des commentaires qui laissent entrevoir une désescalade et apaisent les craintes de perturbations de l'approvisionnement.

La baisse des prix de l'énergie a stimulé les actions des compagnies aériennes. United UAL.O a augmenté de 5,5%, tandis que JetBlue JBLU.O a bondi d'environ 6%. Delta DAL.N et Southwest LUV.N ont augmenté de 4,9 % et 3,5 %, respectivement.

Pendant ce temps, la Chambre des représentants a examiné la législation pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement entrée en vigueur samedi, avec un vote final attendu mardi.

Le Bureau des statistiques du travail a déclaré que le rapport sur l'emploi de janvier, très attendu, ne serait pas publié vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement.