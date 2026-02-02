Adoption du Budget : "nous n'avons plus d'alliance" avec le PS, tranche Panot (LFI)

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, le 2 février 2026 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Les Insoumis n'ont "plus d'alliance avec le Parti socialiste", a déclaré lundi Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, en marge de l'adoption du budget de l'Etat grâce à un accord de non-censure entre Sébastien Lecornu et le PS.

Le budget de l'Etat a été définitivement adopté lundi en fin de journée par le rejet successif de deux motions de censure, d'abord de la gauche hors PS, puis de l'alliance RN-UDR.

"Ce vote marque une bascule très importante, le Parti socialiste confirme qu'il est entré définitivement dans un soutien sans participation au gouvernement", a critiqué après le premier vote Mathilde Panot.

La députée du Val-de-Marne a immédiatement établi un lien avec les municipales des 15 et 22 mars prochains, pour lesquelles les stratégies de second tour entre socialistes et Insoumis pourraient décider de certains scrutins majeurs.

"L'élection municipale (...) prend un autre sens politique" et le scrutin "permet de justement faire en sorte de régler des comptes avec à la fois la Macronie et ses complices", a estimé la cheffe des députés.

"Dans des seconds tours, vous avez déjà vu ce qui s'est passé lors des législatives (...) nous prenons nos responsabilités quand il y a l'extrême droite. Mais nous n'avons plus d'alliance avec le Parti socialiste", a poursuivi Mme Panot.

Les Insoumis ont également annoncé un recours devant le Conseil constitutionnel contre le budget de l'Etat.