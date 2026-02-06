 Aller au contenu principal
La technologie de SiTime pourrait être intégrée dans des milliards de puces Renesas, selon le directeur général de SiTime
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 01:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

La technologie de SiTime

SITM.O pourrait se retrouver dans des milliards de puces du japonais Renesas 6723.T , a déclaré jeudi le directeur général de SiTime.

Les actions de SiTime ont clôturé en hausse de 17,9 % jeudi, le premier jour de transactions après l'annonce d'un accord d'une valeur *allant jusqu'à* 3,2 milliards de dollars pour l'acquisition des actifs de synchronisation de Renesas. SiTime a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les actifs de Renesas génèrent 300 millions de dollars de revenus au cours de la première année après la clôture prévue de l'opération à la fin de 2026, ce qui représentera presque le double des 326,7 millions de dollars de ventes de SiTime au cours de l'exercice 2025.

Outre le rachat des actifs de Renesas, l'accord de SiTime prévoit également l'entrée du directeur général de Renesas, Hidetoshi Shibata, au conseil d'administration de SiTime, ainsi que l'intégration par Renesas d'une partie de la technologie de synchronisation de SiTime dans ses puces.

La technologie de SiTime que Renesas intégrera, appelée résonateur, est plus petite et plus résistante aux variations de température que les technologies concurrentes, ce qui la rendra adaptée aux puces automobiles, un marché clé pour les microcontrôleurs de Renesas.

Rajesh Vashist, directeur général de SiTime, a déclaré à Reuters que les puces qui en résulteront seront les premiers microcontrôleurs du marché qui n'auront pas besoin de composants de synchronisation externes pour fonctionner.

"Il faudra probablement un peu de temps avant que cela ne se traduise par des revenus pour nous, disons au moins deux ans, parce que la conception, la qualification, la sortie et la vente prennent du temps", a déclaré M. Vashist. "Je pense qu'il pourrait s'agir de milliards d'unités qui seront intégrées de cette manière."

