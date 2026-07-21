La technologie de Mobileye choisie pour plusieurs modèles de Stellantis

Le spécialiste des technologies d'aide avancée à la conduite (ADAS) et de conduite autonome a annoncé que sa technologie Cloud-Enhanced Advanced Driver Assist sera intégrée à certains futurs véhicules de Stellantis, dont le lancement est attendu en 2027, afin de renforcer les fonctions de sécurité et de confort grâce à l'intelligence collective. Le titre, coté à Wall Street, progressait de 2% mardi dans les premiers échanges suite à cette nouvelle.

Le spécialiste des technologies d'aide avancée à la conduite (ADAS) et de conduite autonome a annoncé que sa technologie Cloud-Enhanced Advanced Driver Assist sera intégrée à certains futurs véhicules de Stellantis, dont le lancement est attendu en 2027, afin de renforcer les fonctions de sécurité et de confort grâce à l'intelligence collective.

La société américaine indique qu'avec cette décision, Stellantis rejoint une liste croissante de grands constructeurs automobiles mondiaux utilisant la technologie REM (Road Experience Management), un flux de données collaboratif couvrant plus de 95% des routes publiques aux Etats-Unis et en Europe. Cinq des dix plus grands constructeurs mondiaux alimentent désormais REM, qui a collecté l'an dernier les données provenant de plus de 8 millions de véhicules, représentant 34 milliards de miles parcourus.

La technologie de Mobileye est conçue pour prendre en charge certaines fonctions de sécurité et de confort sur de futurs modèles de Stellantis, allant du maintien intelligent dans la voie sur des routes non marquées, à la conduite mains libres avec les yeux sur la route. Les premières applications sont attendues l'an prochain sur certains modèles commercialisés aux Etats-Unis, avant un déploiement progressif sur d'autres véhicules en fonction des plateformes et des configurations.

Jefferies juge cette annonce

La banque d'investissement américaine estime qu'il s'agit d'une annonce positive pour Mobileye, car elle permet de diversifier davantage sa base de clients sur le segment à "autonomie supérieure", où la forte concentration de la clientèle demeure un élément central de la recommandation des analystes à sous-pondérer.

Les analystes détaillent que cet accord représente une montée en gamme sur un programme à fort volume. Jefferies estime que les volumes sur l'ensemble du cycle de vie du projet représenteront probablement environ 40 à 50% des volumes individuels de la solution Surround ADAS engagés pour Volkswagen (10 millions) et General Motors (9 millions).

Les analystes ont maintenu leur recommandation à sous-performance sur le titre Mobileye, avec une cible de cours à 8 dollars.