La technologie de conduite autonome de Nuro est déployée dans les rues de Tokyo pour la première fois à l'échelle internationale

La startup américaine Nuro a déclaré mercredi que ses véhicules à conduite autonome circulaient désormais sur les routes publiques de Tokyo en présence d'opérateurs de sécurité, marquant ainsi le premier déploiement international de l'entreprise en matière d'autonomie.

La société soutenue par Nvidia- NVDA.O et Uber- UBER.N a déclaré qu'elle n'avait pas formé son système aux données de conduite japonaises, une capacité qu'elle appelle l'autonomie "zéro-coup" et une indication potentielle que la technologie de conduite autonome agnostique sur le plan géographique est à portée de main.

La plupart des systèmes de conduite autonome nécessitent une collecte extensive de données locales et une mise au point spécifique avant de fonctionner en toute sécurité sur un nouveau marché, un processus qui peut prendre plusieurs mois.

De plus, le Japon représente un défi technique de taille, car les véhicules à conduite à gauche et à droite, ainsi que les rues denses de Tokyo, les interactions complexes de la circulation, les panneaux de signalisation, le marquage des voies et les signaux, diffèrent considérablement des normes américaines.

Nuro a déclaré que son système d'autonomie apprend la structure sous-jacente de la conduite sûre plutôt que de mémoriser les règles propres à chaque ville, ce qui lui permet de s'adapter en temps réel à des environnements peu familiers.

Avant d'être mis en service sur les routes publiques de Tokyo, le système a fait l'objet d'essais en circuit fermé à Las Vegas, de simulations à grande échelle et d'essais en "mode ombre", où l'IA prenait des décisions sans contrôler directement le véhicule.

Pour mettre en place des opérations locales, Nuro a construit des véhicules, sécurisé des installations et embauché des équipes locales au Japon.

L'entreprise a ajouté qu'elle prévoyait d'intégrer les données de conduite spécifiques au Japon dans son modèle universel au fil du temps, avec des déploiements de partenaires prévus dans les mois à venir.