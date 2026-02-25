La "tech" américaine freine le S&P dans un début d'année rude autour de l'IA

Les valeurs technologiques ont connu un début d'année difficile en 2026, pénalisées par les craintes liées aux potentiels effets perturbateurs de l'intelligence artificielle (IA), et le marché dans son ensemble pourrait avoir du mal à enregistrer des gains substantiels sans l'aide de ce secteur clé de la Bourse.

Les résultats de Nvidia NVDA.O , prévus mercredi après la cloche, s'annoncent comme le prochain test majeur pour les actions technologiques, à un moment où des doutes subsistent quant à savoir si les ventes massives liées à l'IA ont été trop sévères.

Le géant des semi-conducteurs, également la première capitalisation boursière mondiale, est un baromètre clé de l'IA, et ses résultats et perspectives pourraient avoir des répercussions importantes sur l'ensemble du secteur.

"Comme pour chaque révolution industrielle, il y aura de l'anxiété pendant cette période, mais une fois qu'elle sera passée, de nouvelles opportunités se présenteront", dit Ken Polcari, stratège chez Slatestone Wealth.

Le compartiment technologique du S&P .SPLRCT a reculé de 3,5% depuis début janvier, enregistrant ainsi son pire début d'année depuis 2022, après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a commencé à relever ses taux d'intérêt.

Les performances ont toutefois été disparates au sein du secteur.

Les éditeurs de logiciels ont été malmenés par les craintes que les nouveaux outils d'IA ne bouleversent leur modèle économique. Le compartiment de l'indice S&P 500 qui les regroupe

.SPLRCIS a reculé de 23% depuis début 2026, ce qui représente le pire début d'année jamais enregistré pour le secteur.

Intuit INTU.O , qui publiera ses résultats jeudi, a perdu environ 46% cette année et figure parmi les plus fortes baisses du secteur. L'action Salesforce CRM.N , qui doit publier ses chiffres mercredi après la cloche, a quant à elle abandonné 30% en 2026.

Certains signes d'espoir sont toutefois apparus pour les investisseurs.

Fortement affecté lundi par un rapport aux airs dystopiques sur les risques liés à l'IA, le secteur s'est légèrement redressé mardi, lorsque la start-up Anthropic a annoncé des nouveaux outils développés en collaboration avec certaines entreprises partenaires.

Deux autres groupes industriels du secteur technologique, les semi-conducteurs et les équipements, ainsi que le matériel informatique, ont respectivement progressé de 7% et de plus de 4% en 2026.

La performance relative des actions des semi-conducteurs par rapport à celles des logiciels a ainsi atteint des niveaux extrêmes.

Nvidia est la plus grande entreprise des "Sept Magnifiques", le groupe des géants de la "tech" qui comprend également Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O et Tesla TSLA.O .

Ces actions ont mené la danse pendant une grande partie du dernier marché haussier débuté en octobre 2022, les investisseurs s'étant rués sur ces valeurs en raison de la croissance exceptionnelle de leurs bénéfices et leurs avantages concurrentiels.

Les performances de ce groupe vedette ont néanmoins été médiocres en 2026. Nvidia a été la plus performante, avec une hausse de plus de 3%, mais Amazon AMZN.O a perdu d'environ 10% et Microsoft MSFT.O près de 20%, ce qui en fait le plus gros frein à la performance du S&P 500 cette année, à la date de vendredi dernier.

Outre les inquiétudes concernant le secteur des logiciels, Microsoft est pénalisé par les craintes que les dépenses engagées par l'entreprise pour développer des infrastructures liées à l'IA ne génèrent pas suffisamment de rendements, des inquiétudes qui concernent également Amazon, Alphabet et Meta Platforms META.O .

Les difficultés du secteur technologique sont également liées à une rotation du marché, les investisseurs se tournant vers des secteurs à la traîne pendant une grande partie du marché haussier.

La technologie a ainsi chuté d'environ 10% depuis le pic atteint fin octobre dernier. Au cours de cette période, les matériaux .SPLRCM et l'énergie .SPNY ont tous deux progressé de plus de 20%, tandis que les industries .SPLRCI et les biens de consommation courante .SPLRCS ont enregistré une hausse bien supérieure à 10%.

Soutenu par ces secteurs auparavant moins recherchés, l'indice S&P 500 est resté relativement stable depuis fin octobre, malgré les turbulences du secteur technologique.

Cependant, la technologie reste le moteur de la performance des principaux indices de référence. Elle représente 33% du S&P 500, tandis que le secteur financier .SPSY , le deuxième plus important des 11 secteurs de l'indice, en représente 12,4%.

Cela signifie que, même si d'autres secteurs affichent de bonnes performances, les indices auront du mal à progresser de manière significative sans l'aide des valeurs de la "tech".

(Reportage Lewis Krauskopf à New York ; avec la contribution de Saqib Iqbal Ahmed et Chuck Mikolajczak à New York ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)