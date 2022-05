La taille du marché des robo-advisors dépassera 135Md$ d'ici 2026 selon une étude

(NEWSManagers.com) - Une étude publiée ce mercredi par le consultant britannique The Business Research Company (TRBC) suggère que la taille du marché des robo-advisors dans l'industrie de la finance pourrait atteindre 135,1 milliards de dollars d'ici 2026. Elle était en 2021 de 18,7 milliards de dollars et devrait s'élever à 28,1 milliards de dollars en 2022 d'après le rapport de TRBC.

Cette croissance provient principalement du fait que les sociétés s'adaptent à une nouvelle normalité amenée par le Covid-19 (télétravail, distanciation sociale, etc). Aussi les avancées technologiques, entre autres dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage et des données analytiques, devraient-elles permettre de rendre les robo-advisors plus efficaces et donc de renforcer la proposition de valeur des institutions financières.

Selon l'étude, l'Amérique du Nord demeurait le plus gros marché pour le robo-advisory en 2021. Cependant, la croissance la plus rapide devrait intervenir dans la région Asie-Pacifique d'ici à 2026.