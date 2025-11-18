La Syrie signe un accord de coopération gazière avec ConocoPhillips et Novatera, selon le ministère

La Syrian Petroleum Company, la société américaine ConocoPhillips COP.N et Novatera ont signé un protocole d'accord pour développer la coopération dans le secteur du gaz naturel, a déclaré mardi le ministère syrien de l'énergie.

Le ministère a indiqué que l'accord portait sur le développement des gisements de gaz existants et l'exploration de nouveaux gisements en utilisant des normes techniques et technologiques actualisées, dans le but d'augmenter la production nationale et de renforcer la sécurité énergétique.