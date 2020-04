La suspension des FCPE reste une problématique contenue

(NEWSManagers.com) - Les FCPE ( Fonds Commun de Placement d'Entreprise) peuvent-ils constituer un nouveau risque de fermeture de fonds après ceux enregistrés par des OPCVM d'Axiom ou Exane AM? La question peut se poser après l'annonce la semaine dernière par Equalis Capital, de la fermeture de certains de ses FCPE. Cette disposition concernait la suspension des valeurs liquidatives d'une vingtaine de fonds d' actionnariat salarié d' entreprises non cotées. " Nous avons rencontré plusieurs difficultés pour valoriser les actions" , explique à NewsManagers Jean-Philippe Debas, président d' Equalis Capital (voir par ailleurs son interview ici) en faisant référence à la nouvelle donne qu'implique la crise liée au Covid-19.

" Rappelons tout d' abord que les opérations d' actionnariat salarié sont un outil de fidélisation et de motivation à long terme très apprécié des salariés. La valorisation des titres détenus dans les fonds d' actionnariat salariés s' appuie sur une méthode définie pour 5 ans par un expert indépendant, mandaté par l' entreprise" , explique Alexis de Rozières, président d'Eres Gestion, une autre société de gestion agissant pour les PME non cotées. Il appartient à l' entreprise (et non à la société de gestion) de faire réviser la méthode par son expert si elle le juge nécessaire. Et c' est uniquement en cas de révision que la mécanique de suspension de VL peut être activée." . D'autres grands acteurs comme Natixis Interépargne ou Amundi peuvent être concernés par ces décisions éventuelles, mais ils n'étaient pas en mesure de nous répondre la semaine dernière.

Chaque entreprise est impactée différemment

Les professionnels se veulent rassurants. Chez Eres Gestion, aucune entreprise interrogée n'a encore fait part à ce jour de la nécessité de faire réviser son expertise. Chez Equalis, on rappelle aussi que la suspension n'est que temporaire : " nous nous reposerons la question de la valorisation lorsque le gros de la crise sera passée, vraisemblablement à la rentrée de septembre" , indique Jean-Philippe Debas.

Il faut savoir en outre que, d'après des chiffres de l'Association française de la gestion, si près de 60% des salariés français travaillent dans les TPE/PME, ils ne sont que 15% (1,4 million) à bénéficier d'un FCPE. En outre, il s'agit ici de FCPE pour des sociétés non cotées, réduisant encore le nombre de personnes potentiellement concernées.

Le problème ne concerne pas, enfin, toutes les PME qui ont mis en place un tel dispositif. " Chaque entreprise est impactée différemment par la situation exceptionnelle que nous traversons, en fonction de sa taille, de son secteur d' activité, de sa trésorerie..." , rappelle Alexis de Rozières. " Le sujet de la valorisation des actions des entreprises ne se pose pas dans certains secteurs qui ne sont pas touchés par la crise actuelle, voire qui en profitent. Je songe au secteur des cliniques privées, qui tournent à plein régime et bénéficient de garanties du gouvernement, mais aussi à certaines entreprises du secteur de l' agroalimentaire, qui sont en pleine expansion. Plusieurs entreprises du secteur industriel continuent également de produire" , ajoute Jean-Philippe Debas

Reste que tous les FCPE seront concernés par une nouvelle disposition prise par le gouvernement pour aider les entreprises: la prime d' intéressement ou de participation due pour les résultats 2019 et traditionnellement versée en juin, pourra être versée plus tardivement en 2020, d' ici au 31 décembre...