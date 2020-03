Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La survie de l'UE est en jeu, a dit Macron au Conseil européen-source Reuters • 27/03/2020 à 00:14









(Précisions) PARIS, 26 mars (Reuters) - Les fondements de l'Union européenne sont en péril, a prévenu le président français Emmanuel Macron lors du Conseil européen organisé jeudi par les dirigeants du bloc dans le contexte de la crise liée au coronavirus, a-t-on appris de source diplomatique française. "Ce qui est en jeu, c'est la survie du projet européen," si on est pas capable de développer de la solidarité financière et budgétaire dans la réponse à la crise, a-t-il dit aux 26 autres dirigeants lors de ce conseil organisé par visioconférence. Selon le chef d'Etat français, le principe même de l'espace de libre-circulation né des accords de Schengen est menacé si les Européens prennent des mesures de fermeture non coordonnées des frontières intérieures. "Le risque, c'est la mort de Schengen", a-t-il rappelé. (Michel Rose, version français Nicolas Delame)

