La surcapacité sidérurgique continue de peser sur les marchés mondiaux

(Zonebourse.com) - Alors que la surcapacité mondiale dans le secteur sidérurgique continue d'augmenter sous l'effet de la hausse des subventions dans certaines grandes économies productrices d'acier non membres de l'OCDE, les efforts menés pour rétablir une concurrence loyale sont de plus en plus mis en échec par le contournement des mesures commerciales visant à niveler le champ de jeu dans l'industrie. C'est ce que constate l'OCDE dans un nouveau rapport.

Les Perspectives de l'acier de l'OCDE 2026 prévoient que les surcapacités sidérurgiques mondiales atteindront 745 millions de tonnes (Mt) en 2028, soit 319 Mt de plus que la production d'acier actuelle des pays de l'OCDE.

D'après ces projections, les augmentations de capacité de production d'acier atteindront 139 Mt d'ici à 2028, ce qui représente une hausse de 5,7% par rapport aux niveaux de 2025, tandis que la croissance annuelle de la demande devrait rester faible, avoisinant 0,9%.

L'explosion des exportations et des subventions de l'acier chinois

La plupart des nouvelles capacités de production d'acier se développent en dehors de la zone OCDE et bénéficient souvent de subventions publiques. En 2024, l'entreprise chinoise médiane percevait 15 fois plus de subventions que les autres producteurs d'acier, sur la base de l'actif total, contre 10 fois plus en 2023. Les producteurs d'acier chinois ont affiché des exportations record de 131 Mt en 2025, ce qui représente une hausse de 153% par rapport à 2020 et un volume supérieur à la production totale d'acier de l'Union européenne en 2025.

"La surcapacité dans le secteur sidérurgique pose un problème global. Elle provoque des distorsions sur les marchés mondiaux. Elle porte atteinte à la sécurité et à la résilience économiques. De plus, la surcapacité est un obstacle à l'innovation et à la durabilité", a déclaré le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres. "Nous devons adresser le problème à la racine, notamment les subventions préjudiciables et autres pratiques non marchandes. Il faut pour cela une coopération internationale renforcée avec des règles du jeu équitables pour l'ensemble des producteurs d'acier du monde."

En outre, Les Perspectives de l'Acier mettent en évidence des schémas d'échanges commerciaux en lien avec la hausse du contournement des mesures commerciales ciblant certains produits sidérurgiques chinois, dont les droits antidumping et compensateurs. Ainsi, les exportations de certains produits tels que les tôles et les larges bandes laminées à chaud en provenance de la Chine vers les pays d'Asie du Sud-Est ont fortement augmenté, et les exportations de ces mêmes produits depuis l'Asie du Sud-Est vers les marchés de l'OCDE ont également progressé.

Le rapport pointe en outre le bond de 300% enregistré par les exportations chinoises de produits semi-finis en acier vers l'Asie du Sud-Est en 2025. Ces produits sont susceptibles d'être transformés avant d'être réexportés, suggérant un contournement de mesures commerciales en vigueur.

Graphique

Le rapport met aussi en lumière les tensions croissantes sur les approvisionnements en matières premières . Aucun pays producteur d'acier n'est pleinement autosuffisant pour ce qui est des intrants nécessaires à son industrie sidérurgique. Or les restrictions frappant les exportations de matières premières essentielles gagnent du terrain partout dans le monde, et 42 pays en appliquent aujourd'hui aux exportations de ferraille. Le renchérissement de l'énergie en lien avec le conflit au Moyen-­Orient ne fait qu'amplifier les tensions, puisque l'énergie peut représenter jusqu'à 40% des coûts de la production d'acier.

Les tensions se répercutent également sur les décisions d'investissement dans le secteur, si bien que plusieurs projets de production d'acier à faibles émissions sont actuellement reportés.

Le Comité de l'acier de l'OCDE et le Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques travaillent à la préparation d'une réponse coordonnée à travers l'élaboration d'un cadre général d'action commune dans le domaine de l'acier avec le concours de 28 grandes économies productrices d'acier qui comptent pour près de 70% des importations mondiales.

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