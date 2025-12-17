La superproduction hollywoodienne accroche Wall Street, le pétrole bondit sur le blocus du Venezuela

Les actions de Netflix bondissent après le rejet de l'offre de Paramount par Warner Bros

La livre sterling s'effondre alors que les données confirment la baisse des taux de la BoE jeudi

Les États-Unis vont bloquer les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela

L'argent et le platine poursuivent leur ascension

par Marc Jones

Wall Street a ouvert en hausse mercredi, la bataille des superproductions pour Warner Bros Discovery rivalisant d'attention avec les orateurs de la Réserve fédérale et le bond des prix du pétrole après le dernier coup de force du président américain Donald Trump au Venezuela.

Les actions de Netflix NFLX.O ont ouvert en hausse de 2,5 % après que le conseil d'administration de WBD WBD.O a rejeté l'offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O de 108,4 milliards de dollars, la qualifiant de trompeuse, risquée et en fin de compte "inférieure" à l'offre du géant de la diffusion en continu.

Les marchés européens animés ont vu la livre sterling chuter

GBP= et le FTSE 100 de Londres .FTSE atteindre son plus haut niveau en un mois après que les données plus faibles que prévu sur l'inflation au Royaume-Uni aient presque cimenté une baisse des taux de la Banque d'Angleterre jeudi. FRX/

Les actions liées aux matières premières se sont également négociées à la hausse, les entreprises européennes du secteur de l'énergie .SXEP ayant bondi de 1,3 %, suivant une hausse de 1,8 % des prix du brut LCOc1 après que Trump ait ordonné mardi un blocus de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela.

Les marchés des métaux précieux ont continué à s'emballer, les prix de l'argent XAG= atteignant un nouveau record et le platine XPT= bondissant de 4 %, son prix ayant presque doublé au cours des six derniers mois. MET/L

L'influent responsable de la Fed Christopher Waller - qui, selon certaines sources, sera interviewé par Trump pour le poste de président de la Fed - a déclaré que la banque centrale américaine disposait encore d'une marge de manœuvre pour réduire ses taux.

"Nous sommes peut-être à 50 ou 100 points de base de la neutralité", a déclaré M. Waller lors du sommet des directeurs généraux de la Yale School of Management à New York.

"Il n'y a pas d'urgence", a-t-il ajouté, compte tenu des perspectives d'inflation modérées. "Nous pouvons simplement ramener progressivement le taux directeur vers la neutralité."

Les gains modestes de Wall Street .N font suite à une session volatile mardi, lorsque l'indice de référence S&P 500

.SPX a touché un plus bas de trois semaines après que les données clés sur l'emploi n'aient pas réussi à offrir beaucoup de clarté sur la santé du marché du travail américain.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent à deux baisses de taux de 25 points de base l'année prochaine, la première étant prévue en juin, un mois après la nomination probable d'un nouveau président de la Fed.

La candidature de Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, au poste de président de la Fed a récemment été repoussée par les proches de Trump, selon les rapports, ainsi que par des poids lourds de la communauté des investisseurs tels que Jamie Dimon de JPMorgan Chase JPM.N et Ken Griffin de Citadel.

LE PÉTROLE BONDIT SUITE À L'AVERTISSEMENT DE TRUMP

Les avertissements de Trump concernant l'embargo sur le pétrole vénézuélien ont fait remonter les prix à terme du pétrole Brent à 60 dollars le baril à Londres. Cependant, cela intervient après une baisse de 5% cette semaine, alors que la perspective d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine - et potentiellement un assouplissement des sanctions pétrolières russes - semble s'être renforcée.

Sur le marché plus large, les principaux indices boursiers mondiaux .MIWD00000PUS ont été mitigés et le dollar USD= a augmenté, les investisseurs ayant principalement regardé au-delà du rapport de mardi sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour les données sur l'inflation américaine prévues jeudi. FRX/ US/

Alors que la croissance de l'emploi a rebondi plus que prévu en novembre après sa plus forte baisse en près de cinq ans en octobre, le taux de chômage a augmenté à 4,6 %, le plus élevé depuis plus de quatre ans.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR étaient en hausse de 1,6 point de base à 4,165% dans les premiers échanges américains après avoir chuté de 3,5 points de base mardi à la suite de la publication des chiffres de l'emploi.

Les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR , l'indice de référence de la zone euro, ont baissé de 1,5 point de base à 2,83%, tandis que les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni ont fait baisser les rendements des gilts GB10YT=RR de 5 points de base à 4,46%. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. GVD/EUR

"Les données britanniques () renforcent évidemment la perspective d'une réduction plus unifiée de la BoE demain", a déclaré Derek Halpenny de la MUFG.

Le marché de l'emploi britannique semblant également plus faible, M. Halpenny a déclaré qu'"il y a un besoin réel et évident de réduire les taux maintenant", ajoutant: "Pas seulement demain, mais aussi en février", ce qui, selon lui, n'a pas encore été pleinement intégré dans les marchés.

FOCUS CENTRAL

La Banque centrale européenne sera également sous les feux de la rampe jeudi, lorsqu'elle devrait maintenir ses taux, tandis que les investisseurs parient sur une hausse des taux de la banque centrale japonaise vendredi.

Le yen JPY= a baissé de 0,25% à 155,10 pour un dollar en Asie, alors qu'il continue d'être plombé par les inquiétudes budgétaires nationales.

Les dépenses totales dans le projet de budget japonais pour l'exercice 2026 dépasseront probablement 120 000 milliards de yens (774 milliards de dollars) pour atteindre un nouveau record, ce qui dépasserait le budget annuel de 115 000 milliards de yens pour l'année fiscale en cours, a rapporté Reuters mardi.

Les obligations d'Etat japonaises ont également subi une nouvelle pression à la vente , le rendement à 10 ans

JP10YTN=JBTC atteignant son plus haut niveau depuis 18 ans à 1,98% dans les échanges de Tokyo, bien que le Nikkei .N225 ait terminé en hausse de 0,3%. JP/ .T

Sur les marchés des métaux, l'argent XAG= a franchi la barre des 65 dollars l'once pour la première fois, le platine

XPT= a fait un autre bond de 4%, tandis que l'or XAU= a augmenté de 0,3% à 4 317 dollars l'once. GOL/

"L'argent est devenu un objet de spéculation sur les marchés d'options et fondamentalement, je pense qu'il est basé sur des vues claires que les perspectives de la demande restent très positives", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

(1 $ = 155,0900 yens)