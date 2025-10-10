La suite logicielle de productivité de Microsoft se rétablit après une panne

(Mise à jour avec la déclaration de Microsoft sur la santé du service)

Microsoft MSFT.O a déclaré qu'une panne de sa suite de logiciels de productivité a été résolue jeudi.

"Nous avons identifié qu'une partie de l'infrastructure du réseau en Amérique du Nord était mal configurée, ce qui a eu un impact", a déclaré Microsoft 365 sur sa page d'état X.

Les premiers rapports faisaient état de problèmes d'accès à Microsoft Teams et Exchange Online, a-t-il déclaré précédemment.

Le nombre d'utilisateurs signalant des problèmes avec Microsoft 365 est tombé à 136 à 17 h 38 (heure de l'Est), contre 17 000 auparavant, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant de plusieurs sources.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.