La Suisse prévoit d'acheter 30 avions F-35 après une augmentation des coûts
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'article avec des détails sur les avions F-35)

La Suisse s'attend désormais à acheter une trentaine d'avions de combat Lockheed Martin LMT.N F-35A Lightning II, soit six de moins qu'initialement prévu, en raison de l'augmentation des coûts de la commande, a déclaré le gouvernement vendredi.

En décembre, la Suisse a déclaré qu'elle n'achèterait plus 36 de ces avions comme prévu, et le ministre de la Défense Martin Pfister a déclaré que l'augmentation des coûts signifiait que le gouvernement demandait au parlement un crédit supplémentaire de 394 millions de francs suisses ( 505 millions de dollars) .

Avec ce crédit, la Suisse s'attend désormais à pouvoir acheter environ 30 avions F-35A, a déclaré M. Pfister lors d'une conférence de presse.

L'année dernière, le gouvernement suisse a annoncé que les États-Unis retardaient la livraison de systèmes de défense aérienne Patriot à la Suisse afin de soutenir l'Ukraine. M. Pfister a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que ce retard soit de l'ordre de quatre à cinq ans.

En conséquence, le gouvernement envisage d'acquérir un deuxième système de défense aérienne, a déclaré M. Pfister. La préférence serait donnée à un système fabriqué en Europe, a précisé le gouvernement.

(1 dollar = 0,7807 franc suisse)

