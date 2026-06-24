La Suisse entame des négociations en vue d'acquérir un système de défense aérienne non américain

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* Les paiements vers les États-Unis ont repris après une suspension temporaire

* Selon les Suisses, ce deuxième système devrait réduire la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur

* Ce deuxième système coûterait plus cher que la commande initiale de Patriot

(Ajout de détails tirés de la conférence de presse tout au long de l'article) par Marleen Kaesebier

La Suisse a entamé des négociations contractuelles avec des fabricants français, israéliens et sud-coréens en vue de l'acquisition d'un deuxième système de défense aérienne, suite aux retards pris dans la livraison de ses systèmes de missiles Patriot américains, a annoncé mercredi le gouvernement.

En 2022, la Suisse avait commandé des systèmes de défense antimissile Patriot fabriqués par Raytheon RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , dont la livraison était prévue entre 2026 et 2028, mais le calendrier a été repoussé de quatre à cinq ans en raison de la guerre en Ukraine.

Le ministère suisse de la Défense a indiqué avoir repris les paiements d’ , précédemment suspendus, aux États-Unis pour le système Patriot, et que la livraison pourrait avoir lieu à partir de 2027.

Le ministère a indiqué avoir entamé des discussions avec des fabricants français, israéliens et sud-coréens concernant un deuxième système, sans préciser lequel.Le directeur national de l’armement, Urs Loher, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il ne s’agirait pas du système de défense israélien Arrow.

Le ministre suisse de la Défense, Martin Pfister, a indiqué que cette deuxième commande serait probablement nettement plus coûteuse que le prix initial des Patriot, estimé à environ 2 milliards de francs (2,5 milliards de dollars).

M. Pfister a précisé que l’objectif était de se doter d’un système pour la Suisse et que, si la commande de Patriots ne se concrétisait pas, le deuxième système devrait être mis en place dès que possible.

La Suisse a pris cette décision en raison de la « détérioration de la situation sécuritaire », ce qui signifie que ce pays neutre doit être en mesure de se défendre contre une attaque dans les plus brefs délais et de disposer de capacités supplémentaires en plus du système Patriot.

«De plus, un deuxième système réduit la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur et d’une seule chaîne d’approvisionnement, renforçant ainsi la sécurité d’approvisionnement», a déclaré le ministère dans un communiqué.

Lorsque la Suisse a annoncé le mois dernier qu’elle envisageait d’acquérir des systèmes de défense antimissile s en plus du système Patriot, l’Allemagne avait également été citée comme fournisseur potentiel. (1 dollar = 0,8130 franc suisse)