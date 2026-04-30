La Suisse enquête sur des accords présumés visant à éviter les enchères sur des mots-clés sur Google et Bing

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La Commission suisse de la concurrence a ouvert une enquête sur des accords présumés anticoncurrentiels dans le cadre desquels des agences de voyage et des casinos en ligne se seraient entendus pour ne pas se faire concurrence lors des enchères de mots-clés sur les moteurs de recherche.

L'enquête porte sur des accords présumés entre ces entreprises visant à éviter d'enchérir sur les termes de marque déposée de leurs concurrents lors des enchères de mots-clés organisées par des moteurs de recherche tels que Google (Alphabet) et Bing (Microsoft), entre autres.

Les enchères de mots-clés permettent aux entreprises de payer les moteurs de recherche pour s'assurer que leurs liens apparaissent en meilleure place dans les résultats de recherche, ce qui renforce la visibilité de leurs produits ou services.

La commission, connue sous le nom de ComCo, a ouvert une enquête après que des entreprises l'ont contactée pour signaler que des sociétés du secteur du voyage et des casinos en ligne s'étaient abstenues d'enchérir sur des mots-clés liés aux marques de leurs concurrents.

La ComCo a déclaré qu'un tel comportement pourrait constituer un accord illicite visant à restreindre la concurrence et à désavantager les consommateurs, par exemple en rendant plus difficile la comparaison des prestataires.

La première enquête vise trois entreprises proposant des voyages à forfait en Suisse, tandis qu'une deuxième concerne la quasi-totalité des casinos en ligne opérant dans le pays.

La ComCo a refusé de nommer les entreprises concernées et a indiqué que l'enquête pourrait durer un à deux ans.

Google, Bing et d'autres moteurs de recherche ne font pas l'objet de l'enquête, mais seront interrogés dans le cadre de celle-ci, a déclaré jeudi le directeur de la ComCo, Patrik Ducrey.

“Nous allons nous entretenir avec tous les moteurs de recherche pour voir s’ils ont été affectés”, a déclaré Ducrey, ajoutant qu’il était trop tôt pour dire quel montant était en jeu dans les accords présumés.