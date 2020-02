Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Suède teste la première cryptomonnaie d'une banque centrale Reuters • 20/02/2020 à 17:25









STOCKHOLM, 20 février (Reuters) - La Riksbank a annoncé jeudi avoir commencé à tester une cryptomonnaie baptisée e-couronne, la première émise dans le monde par une banque centrale, qui pourrait permettre à des millions de Suédois de se passer d'argent liquide. Si cette monnaie était mise en circulation, elle serait utilisée pour des activités bancaires traditionnelles comme les paiements, les dépôts et les retraits via par exemple une application pour téléphone mobile, explique la banque centrale suédoise. "Le but du projet est de montrer comment une e-couronne pourrait être utilisée par le grand public", souligne la Riksbank dans un communiqué, ajoutant qu'effectuer un paiement en e-couronne sera aussi simple qu'envoyer un SMS. Les banques centrales britannique, suédoise, japonaise, suisse et celle de la zone euro ont décidé en janvier de s'associer pour réfléchir à une éventuelle émission de leur propre cryptomonnaie, dans un contexte de débat sur l'usage des monnaies numériques. A la différence du bitcoin, les cryptomonnaies émises par les banques centrales ne reposent pas sur un principe de décentralisation. L'e-couronne utilisera cependant la technologie de la blockchain qui permet des transactions sécurisées. La Suède est l'un des pays où l'argent liquide est le moins utilisé, ce qui constitue un bon test pour les banques centrales. La Riksbank a précisé qu'aucune décision n'avait été arrêtée sur la mise en circulation de cette monnaie. Le test, réalisé en partenariat avec le cabinet Accenture ACN.N , s'achèvera en février 2021. (Colm Fulton; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

