La Suède limite les rassemblements à huit personnes face à la pandémie

STOCKHOLM, 16 novembre (Reuters) - L'adhésion des Suédois aux recommandations du gouvernement pour lutter contre le coronavirus a diminué depuis le printemps et les rassemblements publics seront désormais limités à huit personnes, a déclaré le Premier ministre Stefan Löfven lundi. Les rassemblements pouvaient jusqu'à présent compter jusqu'à 300 personnes. "C'est la nouvelle norme pour toute la société", a commenté Stefan Löfven lors d'une conférence de presse. "N'allez pas au gymnase, n'allez pas à la bibliothèque, n'organisez pas de dîners. Annulez." Le Premier ministre suédois a souligné que le gouvernement ne croyait pas dans le confinement total de la population et pensait que les mesures mises en œuvre dans le pays étaient appropriées. La réponse relativement limitée de la Suède à l'épidémie de COVID-19 a attiré l'attention du monde entier. Le pays a notamment décidé de ne pas confiner ses habitants et s'appuie plutôt sur la responsabilité individuelle. Le taux de mortalité par habitant de la Suède est bien supérieur à celui de ses voisins nordiques, mais un peu moins élevé que celui de certains grands pays européens comme l'Espagne. (Johan Ahlander et Niklas Pollard, version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

