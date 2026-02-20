La succession d'Epstein accepte un règlement de 35 millions de dollars dans le cadre d'une action collective en faveur des victimes

La succession de Jeffrey Epstein a accepté de payer jusqu'à 35 millions de dollars pour résoudre un recours collectif qui accusait deux des conseillers du financier en disgrâce d'avoir aidé et encouragé son trafic sexuel de jeunes femmes et d'adolescentes, selon un document déposé au tribunal jeudi.

Boies Schiller Flexner, un cabinet d'avocats représentant les victimes d'Epstein, a annoncé le règlement dans un document déposé au tribunal fédéral de Manhattan.

L'accord, s'il est approuvé par un juge, mettrait fin à un procès intenté en 2024 contre l'ancien avocat personnel d'Epstein, Darren Indyke, et l'ancien comptable, Richard Kahn, qui sont coexécuteurs de la succession d'Epstein.

La succession d'Epstein a précédemment mis en place un fonds de restitution qui a versé 121 millions de dollars aux victimes. La succession a également versé 49 millions de dollars supplémentaires aux victimes.

Ni Indyke ni Kahn "n'ont admis ou concédé de mauvaise conduite" dans le cadre de l'accord rendu public jeudi, a déclaré leur avocat Daniel H. Weiner dans un communiqué envoyé par courriel.

"Parce qu'ils n'ont rien fait de mal, les coexécuteurs étaient prêts à combattre les plaintes contre eux jusqu'au procès, mais ils ont accepté la médiation et le règlement de ce procès afin d'obtenir la finalité de toute plainte potentielle contre la succession d'Epstein", a déclaré Weiner.

Weiner a déclaré que le règlement fournirait "une voie confidentielle de secours financier" pour les victimes d'Epstein qui n'ont pas encore résolu leurs réclamations contre la succession.

Epstein est décédé dans une prison de New York en août 2019. Son décès a été considéré comme un suicide.

Dans le procès de 2024, les avocats de Boies Schiller Flexner ont déclaré qu'Indyke et Kahn avaient aidé Epstein à créer un réseau complexe de sociétés et de comptes bancaires qui lui permettaient de cacher ses abus et de payer les victimes et les recruteurs, tout en les laissant "richement rémunérés" pour leur travail.

Le cabinet d'avocats Boies a déjà contribué à l'obtention de 365 millions de dollars de règlements avec JPMorgan Chase et Deutsche Bank après les avoir accusés d'avoir manqué des signaux d'alarme concernant Epstein, qui était autrefois un client lucratif.