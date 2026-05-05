La stratégie de Saylor affiche une perte trimestrielle plus importante en raison de la chute du bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Strategy de Michael Saylor

MSTR.O a annoncé mardi une perte plus importante au premier trimestre, plombée par la chute des cours du bitcoin qui a pesé sur la valeur de son important portefeuille de cryptomonnaies dans un contexte de volatilité accrue des marchés. La forte baisse des cours du bitcoin depuis octobre, aggravée par la montée des tensions au Moyen-Orient, a mis en évidence la vulnérabilité des actifs numériques face à une aversion au risque généralisée, les investisseurs se tournant vers des options plus sûres , dans un contexte d'inquiétudes concernant les valorisations élevées de l'IA et d'incertitude quant à la politique de la Réserve fédérale américaine.

Bien que les cours du bitcoin aient partiellement rebondi, la plus grande cryptomonnaie au monde a perdu 7 % de sa valeur en 2026.

Les actions de Strategy, la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, ont chuté d'environ 1,4 % en séance prolongée. À la clôture de mardi, elles affichaient une hausse d'environ 23 % depuis le début de l'année.

La baisse du cours du bitcoin intervient malgré la mise en place d’un environnement réglementaire plus favorable aux actifs numériques aux États-Unis et sur d’autres grands marchés. Les banques et les gestionnaires d’actifs institutionnels déploient désormais de plus en plus de produits et services liés aux cryptomonnaies dans le cadre de règles bien définies, avec des attentes plus claires en matière de conservation et d’agrément pour les intermédiaires.

“L'adoption du bitcoin continue de progresser en 2026. Nous continuons également de voir des acteurs de la finance traditionnelle et de grandes banques, notamment Morgan Stanley, Goldman Sachs et Citi, annoncer des ETF sur le bitcoin, ainsi que des services de transactions, de conservation et de prêt”, a déclaré le directeur général Phong Le.

La société Strategy, basée à Tysons Corner, en Virginie, détenait 818.334 bitcoins au 3 mai, pour une capitalisation boursière de 64,14 milliards de dollars.

La société a enregistré une perte nette de 12,54 milliards de dollars, soit 38,25 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 4,22 milliards de dollars, soit 16,49 dollars par action, un an plus tôt.