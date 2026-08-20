La stratégie de rachat du Trésor américain s'avère insuffisante alors que les inquiétudes liées à la dette persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte; ajout d'un nouveau commentaire et des remarques de Bessent; mise à jour des puces et des taux de rendement)

* Les rendements des bons du Trésor augmentent alors que le plan de rachat bat de l'aile

* La vague de ventes d’obligations japonaises s’atténue, mais son impact reste limité en Europe

* Certains acteurs du marché voient dans les rachats américains un signal inquiétant

* Bessent estime que le Trésor pourrait encore accroître ses rachats d’obligations

par Rae Wee, Harry Robertson et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Le rachat surprise d'obligations par le Trésor américain n'a pas réussi à apaiser les inquiétudes persistantes concernant l'inflation et l'augmentation de la dette publique, les rendements obligataires ayant progressé jeudi, entraînant également le dollar à la hausse. Le Trésor américain a réagi mercredi à la hausse des rendements des obligations à long terme américaines, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, en doublant le volume de ses rachats d’obligations à long terme pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération.

Cette mesure, prise après une forte vague de ventes de titres à long terme, a apporté un soulagement immédiat à un marché sous pression en raison des inquiétudes liées à la dette publique, à l’inflation et à la concurrence exercée par les emprunts massifs liés à l’intelligence artificielle.

Les investisseurs ont toutefois indiqué qu’ils souhaitaient que le Trésor prenne des mesures offrant un soutien plus durable — et ils se sont dits inquiets des distorsions de marché que cette initiative pourrait engendrer. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi qu’il pourrait à nouveau augmenter le volume d’obligations du Trésor que le gouvernement rachetera. M. Bessent a expliqué à CNBC que son objectif était de soutenir la liquidité dans un segment du marché où les échanges sont faibles, en particulier en août, tout en devant faire face à une forte concurrence des émissions d’entreprises à des rendements plus élevés, notamment pour les infrastructures d’IA.

Luis Alvarado, codirecteur des activités mondiales de revenus fixes au Wells Fargo Investment Institute à San Francisco, a déclaré que la mesure prise par le Trésor ne devrait apporter qu’un “soulagement à court terme”, car les principaux facteurs à l’origine de la hausse des rendements, tels que l’inflation, l’incertitude liée à la politique monétaire et les déficits budgétaires colossaux, sont toujours présents.

“Ainsi, tant que les investisseurs n’auront pas une vision plus claire de ces enjeux majeurs — et non pas de la simple mesure palliative mise en place aujourd’hui —, les risques pesant sur les tendances à long terme resteront orientés à la hausse.”

Bien que le montant soit négligeable sur un marché évalué à 32 000 milliards de dollars, les analystes ont estimé que cette mesure témoignait de la sensibilité de l’administration à la hausse des taux à long terme et de sa propension à intervenir sur les marchés.

La hausse des coûts d’emprunt a entraîné une augmentation des taux hypothécaires et fait la une de l’actualité. Les investisseurs ont également estimé que cette décision soulevait des questions quant à savoir si la Réserve fédérale ou le Trésor exerçait désormais la plus grande influence sur les conditions générales de crédit. Elle fait suite à l’achat par le Trésor américain de yens sur les marchés des changes il y a quelques semaines à peine.