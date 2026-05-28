La STB suspend l'examen de la fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern

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Le Surface Transportation Board américain a annoncé jeudi avoir suspendu l'examen de la demande de fusion déposée par les opérateurs ferroviaires Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , le temps de recueillir des informations complémentaires auprès des entreprises concernées.