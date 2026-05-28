La STB suspend l'examen de la fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Surface Transportation Board américain a annoncé jeudi avoir suspendu l'examen de la demande de fusion déposée par les opérateurs ferroviaires Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , le temps de recueillir des informations complémentaires auprès des entreprises concernées.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer