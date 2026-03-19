La station spatiale Gemini des Winklevosses poursuivie par des actionnaires pour sa stratégie et ses départs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actionnaires dénoncent des déclarations trompeuses dans les documents relatifs à l'introduction en bourse

* Les actions de Gemini ont chuté depuis l'introduction en bourse en septembre

* Tyler et Cameron Winklevoss vantent les mérites des marchés prédictifs et la voie du profit

(Ajout des résultats financiers, mise à jour du cours de l'action, lettre aux actionnaires de Winklevoss, paragraphes 8 à 11) par Jonathan Stempel

Gemini Space Station GEMI.O et ses fondateurs milliardaires Cameron et Tyler Winklevoss ont été poursuivis par des actionnaires qui ont déclaré avoir été trompés sur les perspectives commerciales de la bourse de crypto-monnaies et avoir subi des pertes à la suite d'un changement de stratégie, de suppressions d'emplois et de départs de cadres qui ont fait chuter le cours de l'action.

Dans une proposition de recours collectif déposée mercredi soir au tribunal fédéral de Manhattan, les actionnaires affirment que Gemini a fait des déclarations fausses et trompeuses dans les documents de marketing pour son introduction en bourse du 11 septembre 2025 en surestimant la viabilité de sa plateforme de crypto-monnaies et sa capacité à se développer à l'échelle internationale.

Ils ont également déclaré que la société basée à New York n'avait pas révélé qu'elle s'apprêtait à opérer un "changement brusque de cap" pour se concentrer sur les marchés de prédiction, où les utilisateurs parient sur la probabilité d'événements futurs.

Les actionnaires ont déclaré que les problèmes de Gemini sont apparus en février lorsque la société a annoncé qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 25 % et qu'elle mettrait fin à ses activités dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et en Australie; qu'elle se séparait de son directeur de l'exploitation, de son directeur financier et de son directeur juridique; et qu'elle prévoyait une perte nette potentielle de 602 millions de dollars pour l'année 2025.

Les actions de Gemini ont chuté après ces annonces à moins de 7 dollars, soit plus de 75 % de moins que le prix d'introduction en bourse de 28 dollars.

Les actionnaires ont déclaré que Gemini et les Winklevosses avaient l'intention de "tromper le public investisseur" et qu'ils l'ont fait. La plainte vise à obtenir des dommages et intérêts pour les actionnaires entre le 12 septembre 2025 et le 17 février 2026.

Gemini n'a pas répondu jeudi aux demandes de commentaires.

Après la clôture des marchés, Gemini a annoncé une perte nette de 582,8 millions de dollars pour l'ensemble de l'année, soit 258 millions de dollars avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et autres ajustements.

Dans une lettre d'accompagnement adressée aux actionnaires, les Winklevosses ont déclaré que les marchés prédictifs "seront aussi importants, voire plus importants, que les marchés de capitaux actuels" et que le fait de se concentrer sur les États-Unis permettra de réduire les dépenses et "d'accélérer de manière significative notre chemin vers la rentabilité". Ils ont également indiqué que l'intelligence artificielle avait joué un rôle dans les suppressions d'emplois.

Tyler Winklevoss est le directeur général de Gemini et Cameron Winklevoss en est le président. Les jumeaux identiques valent chacun 2,7 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Les actions de Gemini ont clôturé en hausse de 5 cents à 6,01 dollars jeudi. Elles ont augmenté de 11 % après les heures d'ouverture du marché pour atteindre 6,67 dollars.