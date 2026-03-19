La station spatiale Gemini des Winklevosses est poursuivie par des actionnaires en raison d'un changement de stratégie, de pertes et de départs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actionnaires dénoncent des déclarations trompeuses dans les documents relatifs à l'introduction en bourse

* Les actions de Gemini ont chuté depuis l'introduction en bourse en septembre

* Gemini n'est pas disponible pour des commentaires

(Ajoute les détails de la plainte, le prix de l'action, les paragraphes 6 et 9) par Jonathan Stempel

Gemini Space Station GEMI.O et ses fondateurs milliardaires Cameron et Tyler Winklevoss ont été poursuivis par des actionnaires qui ont déclaré avoir été trompés sur les perspectives commerciales de la bourse de crypto-monnaies, et avoir subi des pertes suite à un changement de stratégie, des pertes croissantes, des suppressions d'emplois et des départs de cadres qui ont fait chuter le cours de l'action.

Dans une proposition de plainte en recours collectif déposée mercredi soir au tribunal fédéral de Manhattan, les actionnaires affirment que Gemini a fait des déclarations fausses et trompeuses dans les documents de marketing pour son introduction en bourse du 11 septembre 2025 en surestimant la viabilité de sa plateforme de crypto-monnaies et sa capacité à se développer à l'échelle internationale.

Ils ont également déclaré que la société basée à New York n'avait pas révélé qu'elle s'apprêtait à opérer un "changement brusque de cap" pour se concentrer sur les marchés de prédiction, où les utilisateurs parient sur la probabilité d'événements futurs.

Les actionnaires ont déclaré que les problèmes de Gemini sont apparus en février lorsque la société a annoncé qu'elle réduirait environ 25 % de ses effectifs et qu'elle mettrait fin à ses activités dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et en Australie, qu'elle se séparait de son directeur de l'exploitation, de son directeur financier et de son directeur juridique, et qu'elle prévoyait une perte nette de 602 millions de dollars en 2025, soit 267 millions de dollars avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et autres ajustements.

Le cours de l'action Gemini a chuté après ces annonces à moins de 7 dollars, soit plus de 75 % de moins que le prix d'introduction en bourse de 28 dollars.

La société et les Winklevosses avaient l'intention de "tromper le public investisseur" et l'ont fait, selon la plainte.

Gemini n'a pas répondu immédiatement jeudi aux demandes de commentaires.

La plainte vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés pour les actionnaires entre le 12 septembre 2025 et le 17 février 2026.

En fin d'après-midi jeudi, les actions de Gemini étaient en baisse de 7 cents, à 5,89 dollars.

Tyler Winklevoss est le directeur général de Gemini et Cameron Winklevoss en est le président. Les jumeaux identiques valaient chacun 2,7 milliards de dollars mercredi, selon le magazine Forbes.