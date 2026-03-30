La startup sud-coréenne Rebellions, spécialisée dans les puces d'IA, lève 400 millions de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rebellions lève 400 millions de dollars, sous l'égide de Mirae et du fonds de croissance coréen

* L'accent est mis sur l'expansion aux États-Unis, la plateforme Rebel100 et une future introduction en bourse

* l'initiative "K-Nvidia" soutient Rebellions dans un contexte de concurrence mondiale pour les puces d'IA

(Ajout d'une interview d'un cadre de Rebellions aux paragraphes 5 à 9)

La société sud-coréenne Rebellions a déclaré lundi avoir levé 400 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui valorise la start-up spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle à environ 2,34 milliards de dollars, alors qu'elle accélère son expansion aux États-Unis.

Rebellions a déclaré que ce tour de table, mené par Mirae Asset Financial Group et le Korea National Growth Fund, fait suite à une série C de 250 millions de dollars en septembre et porte le total des capitaux levés à 850 millions de dollars.

Rebellions a déclaré qu'elle entrait dans une nouvelle phase de croissance, axée sur l'expansion aux États-Unis, la mise à l'échelle de sa plateforme Rebel100 et la préparation d'une introduction en bourse.

Fondée en 2020, Rebellions conçoit des unités de traitement neuronal pour l'inférence de l'IA. Elle a déclaré que la demande d'infrastructures d'IA efficaces augmentait rapidement parmi les fournisseurs de cloud, les opérateurs de télécommunications et les initiatives soutenues par le gouvernement, en particulier aux États-Unis.

L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour accélérer ses plans de conception de puces, ajouter de nouvelles puces à sa feuille de route et agrandir son équipe.

L'objectif de la société est d'exporter "le succès national en Corée vers les marchés mondiaux, de développer la souveraineté de l'IA et l'inférence à grande échelle", a déclaré Marshall Choy, directeur général de Rebellions, lors d'une interview accordée à Reuters lundi.

M. Choy a refusé de discuter du calendrier de l'introduction en bourse.

L'objectif de Rebellions pour ses puces est d'obtenir les meilleures performances en consommant le moins d'énergie possible, a déclaré M. Choy.

L'entreprise a choisi de se concentrer sur ce point parce que le principal champ de bataille de l'IA s'est déplacé des grands modèles qui alimentent les chatbots tels que ChatGPT d'OpenAI vers l'infrastructure qui les soutient, a-t-il dit.

Le Korea National Growth Fund a fourni 250 milliards de wons (165,45 millions de dollars) lors du dernier tour, le premier investissement direct par le gouvernement dans le cadre de son initiative "K-Nvidia".

Ce projet vise à développer une entreprise de puces électroniques compétitive au niveau mondial dans un contexte de concurrence accrue dans un secteur dominé par des entreprises américaines telles que Nvidia NVDA.O .

Le tour de table de Rebellions souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises qui développent des alternatives aux fabricants de puces d'IA dominants, alors que la demande de systèmes d'IA rentables et déployables augmente à l'échelle mondiale.

Les investisseurs de Rebellions comprennent Aramco's

2223.SE Wa'ed Ventures, Arm, KT 030200.KS , Samsung, SK Hynix

000660.KS et SK Telecom 017670.KS . Elle a son siège en Corée du Sud et opère aux États-Unis.

Les investissements de Mirae Asset comprennent également SpaceX . (1 $ = 1 511,0000 won)