La startup SheMed, spécialisée dans l'amaigrissement des femmes, lève 50 millions de dollars pour une valorisation d'un milliard de dollars

La startup de télésanté SheMed, basée à Londres, a déclaré jeudi avoir levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table de série A, ce qui valorise la société à 1 milliard de dollars, alors que la demande pour les médicaments de perte de poids Wegovy et Mounjaro augmente en Grande-Bretagne.

La demande de Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et de Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N a explosé au Royaume-Uni, les patients étant souvent confrontés à des délais d'attente plus longs pour obtenir un traitement dans le cadre du National Health Service (service national de santé).

Fondée en avril 2024 par les sœurs Olivia et Chloe Ferro, SheMed conçoit des programmes de perte de poids et de bien-être pour les femmes. En moins d'un an, l'entreprise a recruté plus de 60 000 membres, proposant des plans personnalisés qui associent des médicaments à des examens de santé et à un soutien continu.

"La demande pour les services de SheMed a été extraordinaire", a déclaré Olivia Ferro, directrice générale de l'entreprise.

Les femmes représentent la majorité des patients qui utilisent des médicaments GLP-1, la classe de traitements à laquelle appartiennent Mounjaro et Wegovy.

Contrairement à ses concurrents en matière de télésanté qui se basent sur l'indice de masse corporelle autodéclaré, SheMed utilise des tests sanguins pour déterminer l'éligibilité aux plans de traitement par GLP-1.

La plupart des nouveaux inscrits ont choisi Wegovy plutôt que Mounjaro après une augmentation des prix de Lilly au Royaume-Uni, , a déclaré un porte-parole de l'entreprise, et certains utilisateurs de Mounjaro sont passés à Wegovy.

SheMed a déclaré qu'elle utiliserait ce nouveau financement pour se développer au Royaume-Uni, soutenir la recherche et d'autres initiatives, et améliorer l'accès des femmes à des soins personnalisés.

L'entreprise prévoit de publier une étude dans le courant du mois en utilisant les données des femmes inscrites pour évaluer comment les médicaments GLP-1 affectent la santé hormonale et métabolique au-delà de la perte de poids.