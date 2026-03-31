La startup OpenFX spécialisée dans les paiements de change lève 94 millions de dollars dans un contexte d'essor des stablecoins transfrontaliers

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(Ajout d'un commentaire d'investisseur au paragraphe 12) par Manya Saini et Anirban Sen

OpenFX, une startup qui se concentre sur le marché des changes et les transferts de fonds, a levé mardi 94 millions de dollars lors d'un tour de table mené par plusieurs sociétés de capital-risque, alors qu'elle cherche à utiliser des stablecoins pour accélérer les paiements transfrontaliers.

Cette levée de fonds, menée par des investisseurs tels qu'Accel, Atomico, Lightspeed Faction, M13, Northzone et Pantera, s'inscrit dans un contexte d'intérêt croissant pour l'utilisation des stablecoins afin de moderniser les paiements transfrontaliers et de surmonter les coûts élevés et les retards de transfert.

Le tour de table a valorisé OpenFX à environ 500 millions de dollars, selon une personne au courant de l'affaire.

Les sociétés d'infrastructure de marché telles qu'OpenFX utilisent des monnaies basées sur la blockchain pour offrir des transactions plus rapides et moins chères, en particulier pour les entreprises qui transfèrent d'importantes sommes d'argent.

Le fondateur de l'entreprise, Prabhakar Reddy, a eu l'idée de lancer OpenFX après avoir vu de longues files d'attente devant les succursales de Western Union à Dubaï pour collecter de l'argent. M. Reddy a créé OpenFX en 2024.

"Vous pouvez facilement effectuer des transferts pour des montants compris entre 1 000 et 100 000 dollars, mais dès que vous essayez d'effectuer des transferts pour des montants compris entre 1 million et 10 millions de dollars, vous épuisez le carnet d'ordres", a déclaré M. Reddy lors d'une interview.

"Il y a très peu de gens dans le monde qui sont prêts à payer 2 à 5 % pour transférer des dollars en euros, et c'est là que j'ai compris que l'infrastructure était défaillante."

Parmi les précédentes entreprises de M. Reddy figure FalconX, une société de courtage en crypto-monnaies. Selonlui, plus de 98 % des transactions sur les plateformes d'OpenFX sont réglées en moins de 60 minutes. À titre de comparaison, ce délai est de deux à cinq jours ouvrables sur le marché des changes traditionnel.

OpenFX relie les systèmes bancaires traditionnels à l'infrastructure numérique, en utilisant les stablecoins comme passerelle pour permettre une conversion quasi instantanée des devises.

La dernière levée de fonds financera l'expansion de l'entreprise sur les marchés d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, où l'adoption des stablecoins progresse rapidement, a indiqué la société.

OpenFX, qui a levé 23 millions de dollars l'année dernière et opère actuellement aux États-Unis, auRoyaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Inde, a déclaré qu'elle aide à traiter plus de 45 milliards de dollars de volume de paiement annualisé, contre 4 milliards de dollars il y a un an, en raison de la demande des sociétés fintech, des néobanques, des fournisseurs de services de transfert de fonds et des plates-formes de paie.

"Tout comme AWS a supprimé la complexité de l'infrastructure pour permettre aux développeurs de construire à l'échelle, OpenFX fait de même pour les mouvements d'argent. Leurs rails de liquidité mondiaux, associés à un règlement en temps réel et permanent, permettent de franchir une étape dans l'infrastructure financière transfrontalière", a déclaré Niklas Zennström, fondateur et directeur général d'Atomico.